烏克蘭局勢丨美俄建立軍事熱線　避免誤判致衝突升級

為避免在烏克蘭附近發生任何可能的誤判導致衝突升級，美俄雙方已建立通信渠道，以便雙方相互通報將可能在附近開展的任何潛在行動。



據美國有線新聞網絡（CNN）3月3日報道，一位美國高級國防官員在一份聲明中指出：「國防部最近於3月1日與俄羅斯國防部建立了一條解讀線路，目的是防止誤判、軍事事件和升級」。該官員稱，「美國保留了一些渠道，在突發事件或緊急情況下與俄羅斯人討論關鍵的安全問題」。

報道稱，通信線路基本上是雙方之間的電話號碼交換，以便快速聯絡。

據另一位美國高級國防官員表示，美國方面將由美國歐洲司令部在德國斯圖加特的行動中心負責，而俄羅斯方面預計將由莫斯科的國防部負責協調。

該官員稱，不知道什麼事件會具體觸發雙方的電話，但總體想法是確保 「我們可以減少誤判和潛在誤解的風險」，因為部隊可能很接近。

目前還不清楚北約飛機將在多大程度上被納入協議，也不清楚美國和俄羅斯的船隻是否包括在內。

報道指出，鑑於俄羅斯飛機在波蘭、羅馬尼亞和波羅的海國家的美軍所在地區附近行動，空中行動尤其令人擔憂，因為可能發生遭遇戰的速度快且距離相對較短。

報道稱，該協議的建立特別值得注意，因為直到現在五角大樓的官員還說他們自入侵發生以來沒有與俄羅斯的同行進行過任何直接溝通。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）最後一次與俄羅斯國防部長紹伊古（Sergey Shoygu）通話是在2月18日。而美國參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley)最後一次與俄羅斯總參謀長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）談話則是在2月11日。

自2月底以來，美國一直在努力建立通信線路。

2022年3月2日，在烏克蘭第二大城市哈爾科夫，消防隊員正在撲滅火箭彈襲擊後的哈爾科夫州警察局大樓。（AP）

美國已明確拒絕烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）所提出的在烏克蘭上空設立禁飛區的提議，因為那樣會導致美軍與俄羅斯軍隊的直接軍事衝突，而那是拜登（Joe Biden）政府所極力避免的。

值得注意的是，美國和俄羅斯軍隊在敍利亞的消除衝突協議已存在多年。儘管美國官員多次抱怨俄羅斯沒有對他們的行動發出足夠的預警，但在多數情況下，它一直在發揮作用。美國雖未向俄羅斯提供詳細訊息，但最近確實通知了他們美國飛機何時將在敍利亞東北部的廣闊地區開展行動。