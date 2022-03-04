美媒：北京要俄羅斯冬奧期間別打烏克蘭　中國外交部否認

俄烏局勢危急之際，《紐約時報》引述歐美官員指，西方情報報告顯示，中國二月初，曾要求俄羅斯不要在北京冬奧期間入侵烏克蘭。中國駐美國大館發言人駁斥有關說法毫無根據，此報道純屬「假新聞」。



報道指，有關情報是由一個西方情報機關蒐集，聲稱中國高官向俄羅斯高官提出北京冬奧期間，不要入侵烏克蘭的要求。報告沒有說明涉及的人物。中國高階官員對俄羅斯對烏克蘭的軍事行動已有一定程度的了解。

中國外交部發言人汪文斌3月3日在例行記者會上回覆上述相關問題時說，紐約時報的報道「純屬虛假訊息」，並稱「這種轉移視線、甩鍋推責的言論十分卑劣」。

汪文斌接着表示，烏克蘭問題演變到今天的這種局面，「來龍去脈是很清楚的」。他引述前美國國會眾議員的言論，指美國總統拜登（Joe Biden）「只要保證不接納烏克蘭加入北約，就可以結束這次危機，阻止爆發戰爭」。

汪文斌說，希望「危機的始作俑者」好好反思一下他們在烏克蘭危機當中所扮演的角色，切實承擔起應盡責任，為緩和局勢解決問題拿出實際行動，而不是「嫁禍於人」。

北京冬奧在2月20日閉幕，翌日普京（Vladimir Putin）發表全國講話，宣布承認烏克蘭東部兩個地區為獨立國家，派「維和部隊」進駐，隨後在24日更揮軍進攻烏克蘭。