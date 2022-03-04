烏克蘭扎波羅熱核電站傳起火　後證實災場是訓練中心

烏克蘭埃涅爾戈達爾（Energodar）市長奧爾洛夫（Dmytro Orlov）3月4日稱消火員未能前往扎波羅熱核電站救火。奧爾洛夫早前稱核電站受俄軍襲擊並起火，但其後廠方已確認起火的是另一場所。核電站總監後來稱，它的安全已獲得保證。



涅爾戈達爾位於烏克蘭東南部。

烏克蘭緊急情況部稱，被擊中起火的是核電站範圍的訓練設施，核電站本身未有起火，目前輻射處於水平安全。

扎波羅熱核電廠發言人表示，附近的戰鬥現時已停止，設施內沒有受到嚴重損毀。目前6台發電機組有1台正在運作。發言人表示早前消防員趕來時，受到軍人的阻撓而被迫離開。

奧爾洛夫較早時在Facebook發文，強烈要求俄軍立即停止攻擊核電站。扎波羅熱核電廠是歐洲最大核電廠。

烏克蘭長庫列巴（Dmytro Kuleba）在Twitter上發文稱俄軍「從四面八方向歐洲最大的核電站開火」。他稱「俄羅斯人必須立即停火，讓消防員出動，並建立安全區！」

庫列巴稱，核電站一旦發生爆炸，其破壞力將比切爾諾貝爾核災大10倍。

俄羅斯通訊社（RIA）引述烏克蘭能源部一度稱，扎波羅熱核電站的其中一個發電裝置已被擊中。消防人員仍無法開始控制火勢。

英媒4日引述美媒消息稱，一名要求不具名的烏克蘭政府官員說，在扎波羅熱核電站附近探測到輻射水平升高。

另一方面，俄羅斯通訊社（RIA）引述扎波羅熱核電站的發言人說，該核電站的背景輻射水平沒有變化。