烏克蘭局勢｜美國軍火商大發俄烏「戰爭財」

在俄烏戰爭戰火膠着之際，美國軍火企業儼然成為這場戰爭中最大的受益者之一。

據中國媒體財聯社3月4日報道，早在今年1月底，美國軍火公司雷神公司和洛歇馬丁公司的高管就到處吹噓，稱烏克蘭等地的緊張局勢將有利於軍工企業的銷售業績。

在今年2月初，美國政府高層官員開始不斷煽動俄烏緊張局勢之際，美國軍工股股價已經悄然開啟漲勢。在2月24日俄烏戰爭正式打響之後，美國軍工股開始大幅飆升。2月25日至3月1日的三個交易日內，洛歇馬丁公司股價上漲超16%，諾思羅普-格魯曼公司上漲超15%，雷神公司上漲超10%。

摩根士丹利分析師最近已經提高了美國軍工行業幾家公司的股價目標，認為烏克蘭的事件可能會推動美國和歐洲增加國防開支。最近的報道也的確表明，拜登政府正準備在2023財年為五角大樓申請7730億美元國防預算，比已經敲定的2022財年國防預算水平高出4.4%，比最初申請的2022財年7150億美元高出8%。

摩根士丹利將洛歇馬丁的目標價從450美元上調至521美元，諾斯羅普格魯曼從428美元上調至521美元，雷神（Raytheon）從118美元上調至124美元，通用動力從215美元上調至243美元，德事隆（Textron）從85美元上調至90美元。這意味着大摩預計上述軍工股還有大約15%-25%的漲幅。

美國的軍工企業和美國政府、國會關係密切，已形成了勢力龐大的軍工產業利益集團，也被稱為「軍工複合體」。

今年2月，美國前國會眾議員、美國2020年總統選舉民主黨競選人曾圖爾西·加巴德在接受霍士新聞採訪時曾表示，美國總統拜登只要保證不接納烏克蘭加入北約，就可以阻止俄烏爆發戰爭，但政府高官們偏不這樣做，因為他們巴不得看到俄羅斯入侵烏克蘭。

她還表示，軍工複合體將因戰爭賺得盆滿缽滿，但美國、烏克蘭、俄羅斯人民都將為此付出巨大的代價。