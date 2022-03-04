中國裁軍大使：籲國際社會為俄烏對話談判創造有利氛圍和條件

針對俄烏局勢，中國裁軍大使李松在日內瓦裁軍談判會議（裁談會）全會發言，介紹中方在烏克蘭問題上的立場主張。他表示，烏克蘭局勢急劇變化，中方對此高度關注。



3月4日，據中國常駐日內瓦代表團微信公眾號消息，李松指出，中方在烏克蘭問題上的基本立場是一貫、明確的。中方始終主張尊重各國主權和領土完整，根據聯合國憲章宗旨和原則和平解決國際爭端。當務之急是防止局勢進一步惡化，同時加大外交努力。俄羅斯同烏克蘭已舉行首輪談判，雙方都表現出繼續推進談判的意願，中方對此表示歡迎。面對複雜敏感的形勢，中方不贊成任何激化矛盾的作法，呼籲國際社會堅持政治解決大方向，為當事方直接對話談判創造有利氛圍和條件。

李松強調，烏克蘭問題不是今天才出現的，當前事態也不是一夜之間突然發生的，而是各種因素長期共同作用的結果。烏克蘭應當成為東西方溝通的橋樑，而不應成為大國對抗的前沿。冷戰早已結束，新冷戰不得人心。一味施壓制裁，製造分裂對抗，只會導致局面更加複雜，使危機消極影響迅速外溢，甚至涉及更多國家。

同時，他指出，「烏克蘭危機的最終解決，還是要摒棄冷戰思維，摒棄以損害他國安全為代價維護自身安全的邏輯，摒棄以擴張軍事集團謀求地區安全的作法，要在重視和尊重各國合理安全關切基礎上，通過對話談判尋求構建均衡、有效、可持續的歐洲安全機制，實現歐洲大陸的長治久安。中方倡導共同、綜合、合作、可持續的安全觀。中方呼籲國際社會本着負責任態度，推動有關各方儘快回到政治解決的軌道上來，通過對話協商尋求烏克蘭問題的全面解決。中方願繼續為此發揮建設性作用。」

據英國路透社報道，當地時間3月3日，俄羅斯與烏克蘭舉行的第二輪會談結束，俄烏雙方就臨時停火建立人道主義通道達成一致，以幫助平民逃離戰區。

評論指出，隨着美國加大對俄羅斯的制裁力度，這是俄烏雙方談判首次取得明顯進展。

俄羅斯總統助理、俄羅斯代表團團長梅金斯基（Vladimir Medinsky）表示，3日談判解決的最主要問題是拯救平民。

他還表示，俄烏兩國國防部的代表就為平民開闢人道主義走廊的形式，以及為保證平民撤離宣佈臨時停火的方式都達成了一致，這是談判實質性的進展。

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