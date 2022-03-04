烏克蘭｜俄羅斯外交部：我們注意到中國採取謹慎的立場

在俄羅斯與烏克蘭進行會談後，俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）3月3日表示，莫斯科注意到北京在烏克蘭局勢問題上行事審慎。

據俄羅斯衛星通訊社3月4日報道，扎哈羅娃在新聞發布會上提到：「我們注意到，北京對烏克蘭問題採取謹慎的立場。中國方面多次呼籲尊重安全不可分割的原則，強調通過擴大軍事集團來確保地區安全的不可接受性以及俄羅斯關切這些問題的合理性。」

扎哈羅娃表示，中國直接指出美國在烏克蘭危機中扮演的角色，中國在評估某些事件時，不會上西方伎倆的當，莫斯科對北京不參與失實報道表示讚賞。

烏克蘭軍事設施遭到俄羅斯軍隊摧毀後畫面（點擊大圖瀏覽）：

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3月3日，中國外交部發言人汪文斌明確表示，聯合國大會第11屆緊急特別會議表決的涉烏克蘭決議草案與中方一貫立場不符。

汪文斌表示，遺憾的是本次緊急特別聯合國大會表決的相關決議草案事先沒有在全體會員國範圍內進行充分磋商，沒有全面考慮當前危機背後的歷史經緯和複雜矛盾，沒有強調安全不可分割原則的重要性，也沒有突出推動政治解決，加大外交努力的緊迫性，這些都與中方一貫堅持的立場主張不符，我們不得不對決議草案投了棄權票。

汪文斌同日就西方媒體「北京高級官員曾告誡俄羅斯不要在北京冬奧期間進攻烏克蘭」的報道表示，相關報道純屬虛假信息，希望危機始作俑者好好反思一下他們在烏克蘭危機中扮演的角色，切實承擔起應盡責任，而不是嫁禍於人。汪文斌並援引多位美國公眾人物的表態，稱美國關於「北約東擴」的重大決策失誤導致與俄方關係惡化，美政府應該承擔相當大的責任。

此外，俄羅斯衛星通訊社提到美國、歐盟等西方國家大幅升級對俄羅斯制裁措施後，中國銀保監會主席郭樹清3月2日表態，中國無意加入對俄羅斯實施的單方面制裁，將繼續保持與各方的正常金融合作。