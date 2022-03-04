立陶宛市長：俄羅斯大使館所在街道命名「烏克蘭英雄街」

立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）市長希馬修斯（Remigijus Šimašius）3月2日稱，維爾紐斯將把俄羅斯駐立陶宛大使館所在的街道命名為「烏克蘭英雄街」（Ukrainian Heroes Street）。



希馬修斯在其Facebook及Twitter賬戶發文稱：「每一位給大使館寫信的人都會想起俄羅斯侵略的受害者以及烏克蘭英雄。」

他補充說：「從現在開始，俄羅斯大使館每一位員工的名片都會向烏克蘭英雄致敬。」

他稱：「烏克蘭英雄街上唯一的地址將是俄羅斯大使館的地址。」

希馬修斯3日稱維爾紐斯當局下週「依法」完成正式更名。

希馬修斯稱位於俄羅斯大使館旁的死巷本來並未命名，2日正式命名為「烏克蘭英雄街」，俄羅斯使館的地址亦隨之改變。

他稱：「我懷疑如果地址寫錯，郵局不一定會派送。」