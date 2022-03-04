烏克蘭局勢｜北溪二號又傳申請破產　俄媒引述營運商否認

「北溪二號」天然氣管道運營商「北溪-2 AG」（Nord Stream 2 AG）近日傳出申請破產的消息。俄羅斯塔斯社4日引述公司稱，它尚未申請破產。消息稱，「北溪二號」天然氣管道公司沒有申請破產，該公司表示，由於多次網絡攻擊而被迫關閉其網站。



兩天前，總部位於瑞士的這家公司3月2日稱，它並未申請破產。

綜合媒體3月3日報道，「北溪二號」天然氣管道運營商「北溪-2 AG」在一份聲明中稱，「我們不會證實有關已申請破產的媒體報道。公司只是通知當地政府，在美國對公司實施制裁後，公司不得不終止與員工的合同。」

此外，美國《華爾街日報》援引一位瑞士官員稱，由於外界對俄實施的制裁，「北溪二號」運營商出現大規模的支付困難，已經解僱所有106名員工，並結束其業務。官員表示，該公司目前還沒有申請破產。

目前俄羅斯天然氣工業股份公司是「北溪-2 AG」的唯一股東，這份價值110億美元的俄歐海底天然氣項目中，有一半是由殼牌、OMV等歐洲能源企業資助。

據俄羅斯衛星網3月2日報道，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，「北溪二號」天然氣管道的基礎設施、技術和後勤等方面已準備就緒，它不會消失。

佩斯科夫表示，目前受外界因素影響，「北溪二號」天然氣管道無法啟動，希望隨着時間推移，外界對形勢的評估將打破現在的困局。