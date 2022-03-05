G7歐盟聯合聲明譴責俄羅斯散播假消息　警告擴大制裁

七國集團（G7）外長和歐盟烏克蘭局勢發表最新聯合聲明，敦促俄羅斯從烏克蘭撤軍，否則將對俄羅斯實施更嚴厲的制裁。內文亦譴責俄羅斯政府及其附屬媒體和代理人廣泛使用虛假訊息來支持其對烏軍事侵略，它們承諾打擊俄羅斯的造謠運動。



據英媒報道，北約成員國特別外長會議和歐盟成員國特別外長會議3月4日在比利時布魯塞爾舉行。七國集團外長和歐盟高級代表3月4日就俄羅斯和烏克蘭問題發表最新聯合聲明。

日本外相林芳正表示，七國集團外長達成一致，如果俄羅斯不停止攻擊烏克蘭，七國集團將對俄羅斯實施進一步的嚴厲制裁。

聯合聲明稱，「俄羅斯必須立即停止其對烏克蘭的持續攻擊，這種攻擊已經極大地影響了平民人口並摧毀了民用基礎設施，並立即撤出俄羅斯的軍事力量。」

2022年3月3日，在烏克蘭切爾尼吉夫（Chernigiv），消防員正在撲滅俄羅斯空襲後受損城市中心的大火。（AP）

聯合聲明稱，「我們譴責俄羅斯對烏克蘭平民和民用基礎設施，包括學校和醫院的攻擊。我們呼籲俄羅斯履行其義務，充分尊重國際人道主義法律和人權法律。我們敦促俄羅斯停止其攻擊，特別是在烏克蘭核電站的直接附近。」

七國集團與歐盟在聯合聲明中稱，將追究那些犯有戰爭罪的人的責任，包括對平民濫用武器，歡迎正在進行的調查和收集證據的工作。

聯合聲明指出，「我們已經實施了幾輪影響深遠的經濟和金融制裁。我們將繼續實施進一步的嚴厲制裁，以應對俄羅斯在白俄羅斯盧卡申科（Alexander Lukashenko）政權扶持下的侵略。」

聯合聲明強調，俄總統普京（Vladimir Putin）及其政府和支持者，以及盧卡申科政權，對這些制裁的經濟和社會後果負有全部責任。

2022年3月3日，在烏克蘭首都基輔，消防人員正在撲滅被炮彈擊中的後勤中心的大火。（AP）

七國集團外長和歐盟高級代表在聲明最後強調：「我們重申，我們支持並致力於維護烏克蘭在其國際公認邊界內的主權、獨立、統一和領土完整，並延伸至其領海。我們強調，俄羅斯再次侵略所實現的任何所謂的地位改變都不會被承認。」

俄方則否認西方在烏克蘭戰爭中的有關指控。俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）3月4日與德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）通電話時表示，8年來，西方對烏克蘭針對頓巴斯地區居民實施的種族滅絕視而不見，造成約1.4萬人死亡，其中包括數千名兒童。

普京說，在這次特別行動中，俄軍正在採取一切可能的措施來挽救平民的生命，所謂炮擊基輔和其他大城市的訊息是嚴重的宣傳造假。