韓國軍方：朝鮮發射疑似彈道導彈

韓媒3月5日引述韓國聯合參謀本部3月5日通報，軍方探測到朝鮮當天上午8時48分左右從平壤順安一帶向東部海域發射一枚疑似彈道導彈的飛行器。這是朝鮮時隔6天再試射導彈，也是2022年以來第9次武力示威。



韓聯社5日軍方正分析該飛行器射程和射高等參數。由於近日在朝鮮平壤和西部地區探測到疑似試射導彈的動向，軍方一直密切監視並保持應對態勢，為可能有更多發射做好準備。國家安全保障會議（NSC）常委會當天早上10時起召開緊急會議，就朝鮮試射導彈討論應對方案。

是次發射距離韓國總統選舉僅4天，被指時間敏感。

朝鮮試射導彈：2022年3月5日，在韓國首爾火車站內一個大型電視熒幕播放新聞節目，人們觀看它在顯示朝鮮導彈發射的檔案圖片。韓國稱朝鮮3月5日向東部海域中發射一枚疑似彈道導彈。（AP）

韓聯參5日上午8時52分左右在向跑口記者群組發的短訊中稱，朝鮮當天朝東部海域發射不明飛行器。射程、射高等具體參數正在分析中。

「跑口記者」指的是各大媒體、特別是中央媒體為與各個部委建立通暢的訊息渠道，都安排相對固定的記者，專門負責相關部委的新聞報道。

朝鮮試射導彈：2022年3月5日，在韓國首爾火車站內一個大型電視熒幕播放新聞節目，人們正在觀看。（AP）

日本防衛大臣長岸信夫稱朝鮮3月5日發射的飛行器的最高高度估計為550公里，飛行距離為300公里。

他稱飛行物似乎落在日本專屬經濟區（Exclusive Economic Zone，EEZ）外，但日本將繼續監控局勢，並與美國密切合作與收集及分析有關資訊。