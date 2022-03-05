澤連斯基籲北約設禁飛區遭拒絕　布林肯稱此舉可能導致歐洲這樣

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）3月4日稱，就俄羅斯入侵烏克蘭設立禁飛區，可能會導致歐洲爆發全面戰爭。他稱能真正做到類似禁飛區效果的，是派北約戰機進入烏克蘭領空擊落俄羅斯戰機。惟美國已表明不會與俄羅斯開戰。



布林肯和北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）4日在布魯塞爾分別舉行新聞發布會，並認為設立北約禁飛區根本不現實，因它有可能導致俄羅斯和北約之間發生直接衝突。

斯托爾滕貝格呼籲與俄對話，並重申北約不尋求與俄羅斯開戰，又稱在烏克蘭上空設立禁飛區不是北約正在考慮的選項。

綜合加拿大「全球新聞」網和加拿大廣播公司4日稱，加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）4日為北約的決定進行辯護，還排除向烏克蘭派出戰機的可能性。加拿大「全球新聞」網稱，杜魯多在4日的新聞發布會上發表上述言論。

烏克蘭軍人在基輔經過一個空襲現場。（Vadim Ghirda／美聯社）

來到3月4日已是烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）呼籲北約禁止俄羅斯飛機在該國領空飛行的第9天。

澤連斯基當日發布影片，稱「這是一次軟弱的峰會，一次混亂的峰會。這次峰會表明，並非所有人都將爭取歐洲的自由視為首要目標」。

據俄羅斯衛星通訊社，澤連斯基指責北約成員為俄羅斯炮擊烏克蘭城市和村莊「開綠燈」，並補充說，北約除了向烏克蘭提供50噸柴油燃料外，什麼也沒做。

俄羅斯侵烏以來，俄軍持續掌握制空權。澤連斯基及其他烏克蘭官員近來多次呼籲北約為烏克蘭劃定「禁飛區」，也即希望北約以其空軍或防空力量確保俄軍戰機在相關區域內「禁飛」。