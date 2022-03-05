烏克蘭局勢｜愛馬仕和LVMH宣布俄羅斯店鋪關閉

據《紐約時報》報道，法國奢侈品巨頭路威酩軒集團（LVMH）和香奈兒（Chanel）集團3月5日表示，由於俄烏局勢持續惡化，將暫時關閉在俄羅斯的店鋪。



而在此之前法國著名奢侈品品牌愛馬仕（Hermes）、歷峰集團（Richemont）的卡地亞（Cartier）是第一批宣布關閉在俄羅斯門店品牌。

LVMH的一名發言人向《紐約時報》透露，LVMH在俄羅斯約有120多家門店，該公司表示，「鑑於該地區目前的情況」，將於周日關閉這些門店。該發言人補充說，公司將繼續向在俄羅斯的3500名員工支付工資和福利。

愛馬仕在領英的一篇帖子中表示，從周五晚上開始，該公司將暫時關閉在俄羅斯的門店，並暫停商業活動。愛馬仕在帖子中表示：「我們對歐洲目前的形勢深感擔憂，很遺憾我們決定暫時關閉在俄羅斯的門店，並暫停所有商業活動。」

法國奢侈時尚品牌香奈兒在領英的一篇帖子表示，鑑於對當前形勢、日益增長的不確定性和運營的複雜性越來越擔憂，香奈兒決定暫時暫停在俄羅斯的業務。

歷峰集團旗下還擁有登喜路（Dunhill）、積家（Jaeger-LeCoultre）、萬寶龍（GmbH） 、伯爵（Piaget）和梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）等品牌，擁有大約12家直營店，大部分位於莫斯科。歷峰集團在一份聲明中表示，在2月24日俄烏衝突第一日停止烏克蘭業務後，它已於3月3日暫停了在俄羅斯的商業活動。

瑞士鐘錶製造商斯沃琪集團旗下擁有包括海瑞・温斯頓（Harry Winston）在內的高端手錶和珠寶品牌。該公司表示，將繼續在俄羅斯的業務，但由於整體形勢困難，將暫停出口。

據英媒報道，投資銀行傑富瑞集團估計，俄羅斯每年的奢侈品銷售額約為90億美元，約是中國購買奢侈品支出的6%，美國購買奢侈品支出的14%。