英議員稱台灣是「遠東烏克蘭」　華駐英使館：極端無知

英國上議院3月3日就「支持台灣民主」進行辯論，有議員把台灣比喻為「遠東的烏克蘭」，要求英國政府加強對台灣的支持和保護。中國駐英國大使館發言人5日表示，此舉顯示出他們對歷史和現實的極端無知，不容任何外來干涉中國內政。



根據中國駐英國大使館消息，使館發言人5日表示，上述議員把台灣比喻為「遠東的烏克蘭」的言論，除了顯示他們對歷史和現實的極端無知，更暴露出他們圖謀破壞中國統一的狂妄和險惡。中方對此堅決反對並予以強烈譴責。

發言人指出，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分。一個中國原則是國際社會的普遍共識和公認的國際關係準則，也是中國與包括英國在內的世界各國建立和發展外交關係的重要前提和政治基礎。

發言人稱，中方奉勸英國有關政客不要在台灣問題上「玩火」，停止反華政治操弄，停止干涉中國內政，也敦促英國政府恪守一個中國原則，不向台獨分裂勢力發出任何錯誤訊號，慎重、妥善處理涉台問題。