布林肯：美歐正討論禁止進口俄羅斯石油

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）稱，美國正與歐洲盟國積極討論禁止進口俄羅斯石油。



據英媒報道，美國國務卿布林肯3月6日表示，美國和歐洲盟國正在探討禁止進口俄羅斯石油的問題，白宮正與國會各關鍵委員會協調，推進各自的禁令。

布林肯在接受美國全國廣播公司（NBC）「與媒體見面」（Meet the Press）節目採訪時說：「我們正在與歐洲夥伴積極討論禁止從俄羅斯進口石油的問題，當然，與此同時，要保持全球石油供應的穩定。」

布林肯表示，已與美國總統拜登（Joe Biden）和內閣其他成員就禁止進口俄羅斯石油的問題進行通話。

一名熟悉消息人士6日表示，歐洲依賴俄羅斯的原油和天然氣，但在過去24小時內，歐洲對禁止俄羅斯石油的想法變得更加開放。

該消息人士稱，白宮還在與美國參議院財政委員會和眾議院籌款委員會討論可能的禁令。

白宮新聞秘書普薩基（Jen Psaki）在3月3日的例行記者會上說，美國在減少全球能源供應方面沒有戰略利益，減少能源供應將提高全世界的汽油價格，因為這會減少可用的供應。

在美歐積極討論禁止進口俄羅斯石油之際，國際油價升至2008年以來的最高水平。

國際石油基準布蘭特（Brent）原油價格3月4日觸及每桶139.13美元，比其結算價高出近20%。