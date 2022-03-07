烏克蘭局勢｜俄羅斯：美國資助烏克蘭生物實驗室　研發生化武器

俄羅斯國防部發言人科納申科夫（Igor Konashenkov）3月6日表示，俄方發現，俄烏邊境有幾間由美國資助的烏克蘭生物實驗室曾研發生化武器。



中國觀察者網3月7日稱，科納申科夫說，俄羅斯展開在烏克蘭的軍事行動後，美國國防部非常擔心這些秘密生物實驗會曝光，烏克蘭為掩蓋有關訊息，已於2月24日下令實驗室緊急銷毀病原體。

報道稱，科納申科夫指，俄方得到烏克蘭生物驗室職員的文件，它們與緊急銷毀病原體的事有關，職員已緊急銷毀可引致鼠疫、炭疽病、兔熱病、霍亂以及其他致命疾病的病原體。俄方專家正分析這些文件，預料不久後可公布分析結果。

圖為2022年3月6日，烏克蘭士兵抬着一名婦女，協助她逃離烏克蘭伊爾平鎮。（AP）

俄羅斯國防部表示，這些文件證明美烏兩國違反聯合國《禁止生物武器公約》。

美媒2月已發現網上流傳類似的消息。《今日美國報》2月25日稱，網上流傳一張烏克蘭地圖，上面標示由美國資助的生物實驗室的位置，更有傳俄羅斯已用導彈破壞其中7個實驗室。報道稱，這些是假消息，根據烏克蘭國家安全局（SBU）的資料，這些實驗室由烏方擁有和資助。美烏只有在2005年8月實行一項合作協定，以防止危險病原體和有關專業知識的擴散，並盡量減少潛在的生物威脅。