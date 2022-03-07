洽商生意對象倘在俄羅斯不友好國家和地區名單　俄企須先申請

撰文：房伊媚
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韓媒3月7日稱，俄羅斯已批准「不友好國家和地區」名單。根據俄羅斯財政部新聞處稱，俄羅斯公司今後想與名單上國家或地區做生意，須申請審批。

俄財政部新聞處7日稱，俄企倘若想與名單上的國家做生意，交易須得到政府控制外國在俄聯邦投資委員會（Government Commission for the Control of Foreign Investment）許可。委員會有來自央行及總統府的代表。

根據俄總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）簽署生效的法案：

有關方面須提交申請人全面的資料，包括公司實益擁有權（beneficial ownership）的資料。當局基於收到的文件進行分析，以及檢視這份未來協議的性質，之後會決定是批准或拒絕它執行。俄財政部新聞處在文中強調，此舉主要目的是確保在面對外部制裁壓力時本國金融穩定。

韓聯社7日稱，俄羅斯將韓國、美國、英國、澳洲、日本、歐盟成員國、加拿大、新西蘭、挪威、新加坡、台灣、烏克蘭列入「不友好國家和地區」名單。內文稱，預料俄羅斯將制裁名單上的國家和地區，包括實施外交限制。

圖為2017年9月29日，鏡頭下的俄羅斯克里姆林宮。（AP）

埃及新聞網站Sada El-Balad英文版3月6日稱，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，亦譯作普丁）3月5日頒布法令，要求政府在兩天內制定一份名單，並將對俄羅斯採取不友好措施的國家列入名單中。報道稱，法令規定，俄羅斯公司將有權以俄羅斯盧布向名單上國家的債權人償還債務。

俄羅斯2021年5月已推出「不友好國家」名單，並將美國和捷克列入名單中。俄方當時公布文件，禁止美國使領館聘用俄羅斯公民，並限制捷克駐俄使領館最多僱用19名俄羅斯公民。

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