全球食品價格2月刷新歷史新高　糟糕局面沒有改善跡象

根據聯合國糧農組織（FAO）的最新數據，由於植物油和奶製品價格的大幅飆升以及穀物價格的上漲，全球食品價格指數（FFPI）在2月份刷新了歷史新高，按年上漲24.1%。而目前這種糟糕的局面還沒有改善的跡象。



財聯社3月7日報道，糧農組織的FFPI是衡量全球貿易中最活躍的食品類商品國際價格變化的指標。該指數由穀物、植物油、乳製品、肉類和食糖5個商品類別價格指數的加權平均數構成。

2022年2月全球食品價格指數平均為140.7點，按月增長3.9%，按年增長24.1%，創歷史新高，相比2011年2月上一次峰值水平上升3.1點。

數據顯示，植物油和乳製品價格指數的大幅上漲帶動了2月指數上揚。此外，穀物和肉類價格上漲，其中谷物價格指數按月增長3.0%，主要穀物價格均較上月有所上漲。

世界小麥價格漲幅為2.1%，原因是俄烏衝突局勢可能會導致烏克蘭和俄羅斯這兩個小麥主要出口國的出口受阻。食糖價格指數則連續第三個月下跌。

聯合國糧農組織經濟學家Upali Galketi Aratchilage表示，對農作物和供應鏈狀況的擔憂只是糧食價格飆升的一部分原因。「食品價格上漲的更大推動力來自食品生產以外，特別是能源、化肥和飼料行業。所有這些因素都會擠壓食品生產商的利潤率，阻礙他們投資和擴大生產。」

情況還在惡化

值得注意的是，2月份的報告中還沒有充分體現出俄烏衝突之後帶來的糧食價格漲勢，自2月底以來，大宗商品價格一直在飆升。本周一（3月7日），芝加哥商品交易所小麥期貨價格連續第六個交易日漲停，處於2008年全球糧食危機以來最高水平，並且接近歷史新高。

高盛首席大宗商品策略師Jeffrey Currie最近警告稱，大宗商品市場對目前的短缺還沒有進行充分定價。全球食品市場的動盪可能意味着通脹的敍事遠未結束，因為糧食價格可能會繼續走高。

世界銀行行長馬爾帕斯警告稱，俄烏衝突將對包括俄羅斯在內的全球經濟產生可怕的影響。由於通脹的原因，石油和食品價格已經給窮人的生活帶來了影響。然而，食品和石油價格可能會因這場危機而繼續飆升。

馬爾帕斯指出，這場衝突會對全球糧食供應、價格和進一步混亂的供應鏈造成破壞性影響，這對那些生活在新興市場經濟體的人們來說是一個「尤其值得重視的問題」，因為他們要花更多的錢用於購買食物。