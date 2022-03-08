法國外貿銀行：俄烏衝突影響多個行業供應鏈　部分亞洲國家獲利

法國外貿銀行（Natixis）3月7日發表報告稱，俄羅斯與烏克蘭衝突對亞洲最主要的影響為通脹和可能引發的供應鏈受阻，這將體現在能源、半導體、電動車、農業、海運和空運等行業。但不是所有亞洲經濟體都受到負面衝擊，原本自俄羅斯和烏克蘭進口的訂單可能會轉向澳洲，馬來西亞和印尼。

路透社3月7日報道，Natixis報告稱，亞洲雖在地理位置上遠離烏克蘭，但俄烏衝突卻為國界之外的世界帶來一系列連鎖反應。從國際資金清算系統（SWIFT）禁令到晶片封鎖，西方和部分亞洲經濟體正在對俄羅斯進一步實施制裁。儘管亞洲與俄羅斯金融市場的聯繫有限，但對經濟的溢出效應不可忽視。

總體來看，俄羅斯與烏克蘭僅佔全球貿易的2%。但在部分商品上，兩國佔有舉足輕重的市場份額，例如氖氣（70%），鈀（37%），天然氣（17%），小麥（13%），石油（12%）和鎳（9%）。這意味着兩國在上游行業起到關鍵作用，對亞洲不可避免地會產生影響，特別是能源、科技、農業和運輸等行業。

報告指出，首先在能源方面，亞洲將會感受到能源價格上漲帶來的壓力，因為大多數國家都是石油和天然氣的淨進口國，特別是中國，其石油和天然氣進口的12%都來自於俄羅斯。其他亞洲國家對俄羅斯的依賴相對温和，例如日本和韓國，從俄羅斯進口的比例低於8%。

至於亞洲從俄羅斯和烏克蘭進口的稀有氣體、鈀和鎳是生產半導體和電動汽車電池不可缺少的材料，這些材料佔比不大，但在供應鏈中至關重要。技術封鎖方面對亞洲的影響輕微，因為俄羅斯不是亞洲的主要市場，但如果俄羅斯限制出口，科技行業的成本可能會增加。

此外，俄羅斯和烏克蘭位於黑海，這裏是能源和幹散貨（如鋼鐵和糧食作物）貿易的重要樞紐。小麥出口受阻可能會導致亞洲食品價格上漲。這種情況下，另一個小麥出口大國澳洲可能會接到許多從黑海轉移來的訂單。

不過，報告指出，物流瓶頸則是另一個問題。海運成本飆升反映在油輪和幹散貨上，自2月初以來分別增長了120%和48%。此外，港口和空域關閉意味着海運公司可能會跳過部分港口，飛機可能需要改換航線。