布林肯：美國北約保證保護波羅的海3國　支持立陶宛台灣發展關係

美國務卿布林肯（Antony Blinken）3月7日訪問因俄羅斯入侵烏克蘭而惴惴不安的立陶宛和拉脫維亞，保證美國和北約（NATO）會提供保護。此外他也稱，美國對立陶宛與台灣發展關係表示肯定。
拉脫維亞（Latvia）、立陶宛（Lithuania）以及布林肯8日訪問的愛沙尼亞（Estonia）皆為前蘇聯加盟共和國，如今都是北約成員國。3國對俄羅斯可能擴大目前在烏克蘭軍事行動備感憂慮，拜登政府力圖安撫它們。
布林肯在拉脫維亞首都里加（Riga）稱，波羅的海國家已「築起民主高牆，抵擋俄羅斯在歐洲推動的專制浪潮」，他也說：「在我們民主政體迎接這項挑戰時，美國比以往任何時候更堅定地與你站在一起」。
他強調稱，美國對北約協防公約的承諾是「神聖的」，同時北約與美國現正商討在波羅的海國家長久駐軍一事。他說：「一旦遭到攻擊，我們將捍衛北約每一吋土地，沒人應懷疑我們的準備，沒人應懷疑我們的決心。」不過他稱，對於美軍在該區永久駐軍一事尚未有決定。
立陶宛因允許台灣在維爾紐斯（Vilnius）設處與中國關係跌至冰點。布林肯也就立台關係發表意見稱，烏克蘭情勢可與立台關係相提並論，因所有國家都應有權執行自己的外交政策。
他說：「每個國家都可和自己選擇的對象為友，美國繼續支持立陶宛和每個國家選擇自己的道路。」
他在過去週末完成在以色列（Israel）、摩爾多瓦（Moldova）及波蘭（Poland）等地訪問後，便於7日訪問立陶宛及拉脫維亞，8日訪問愛沙尼亞，之後會飛往法國，與該國總統馬克龍（Emmanuel Macron）會面。