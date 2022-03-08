布林肯：美國北約保證保護波羅的海3國　支持立陶宛台灣發展關係

美國務卿布林肯（Antony Blinken）3月7日訪問因俄羅斯入侵烏克蘭而惴惴不安的立陶宛和拉脫維亞，保證美國和北約（NATO）會提供保護。此外他也稱，美國對立陶宛與台灣發展關係表示肯定。



拉脫維亞（Latvia）、立陶宛（Lithuania）以及布林肯8日訪問的愛沙尼亞（Estonia）皆為前蘇聯加盟共和國，如今都是北約成員國。3國對俄羅斯可能擴大目前在烏克蘭軍事行動備感憂慮，拜登政府力圖安撫它們。

圖為2022年3月7日，美國務卿布林肯和拉脫維亞外長林克維奇斯於拉脫維亞國家藝術博物館出席聯合記者會。（AP）

布林肯在拉脫維亞首都里加（Riga）稱，波羅的海國家已「築起民主高牆，抵擋俄羅斯在歐洲推動的專制浪潮」，他也說：「在我們民主政體迎接這項挑戰時，美國比以往任何時候更堅定地與你站在一起」。

他強調稱，美國對北約協防公約的承諾是「神聖的」，同時北約與美國現正商討在波羅的海國家長久駐軍一事。他說：「一旦遭到攻擊，我們將捍衛北約每一吋土地，沒人應懷疑我們的準備，沒人應懷疑我們的決心。」不過他稱，對於美軍在該區永久駐軍一事尚未有決定。

圖為2022年3月7日，立陶宛外長蘭茨貝吉斯與美國務卿布林肯（不在圖中）出席聯合記者會時發表講話。布林肯訪問東歐，其中一站是立陶宛，他與蘭茨貝吉斯在立陶宛外交部會面。（AP）

立陶宛因允許台灣在維爾紐斯（Vilnius）設處與中國關係跌至冰點。布林肯也就立台關係發表意見稱，烏克蘭情勢可與立台關係相提並論，因所有國家都應有權執行自己的外交政策。

他說：「每個國家都可和自己選擇的對象為友，美國繼續支持立陶宛和每個國家選擇自己的道路。」

他在過去週末完成在以色列（Israel）、摩爾多瓦（Moldova）及波蘭（Poland）等地訪問後，便於7日訪問立陶宛及拉脫維亞，8日訪問愛沙尼亞，之後會飛往法國，與該國總統馬克龍（Emmanuel Macron）會面。