烏克蘭局勢｜英媒：跨國銀行退出俄羅斯代價高昂

銀行業人士和專家表示，如果跨國銀行決定關閉在俄羅斯的業務，將面臨一個艱鉅而代價高昂的過程，這讓它們難以一走了之。

據英媒3月4日報道，2022年2月28日，俄羅斯在入侵烏克蘭一週後受到了制裁，該國也採取了報復行動，這令人不禁要問銀行業還可以拖延多久再做決定。

一位銀行業人士特別關注銀行如何應對有關盧布貸款的命令，以及這對在俄外國公司的影響。銀行業也在權衡繼續留在俄羅斯對其聲譽的風險。

一位銀行業人士說，雖然銀行業尚未宣佈退出，但至少有一家在俄羅斯有業務的跨國銀行正在成立一個內部團隊，並與外部律師和顧問合作，以確定是否以及如何退出俄羅斯，之後再公開宣佈。

英國能源巨頭BPBP.L和殼牌石油（Shell）上周表示他們將退出俄羅斯。BP表示，將放棄在俄羅斯石油巨頭俄羅斯國家石油公司（Rosneft，俄油）的股份，導致高達250億美元的損失。

然而專家們表示，銀行業將發現自己更難脱身。

康奈爾大學法學院專門研究金融監管的教授Dan Awrey說：「對於一家石油公司來說，放棄在俄羅斯的煉油廠資產可能就像扔下鑰匙離開一樣簡單，但對於一家金融服務公司來說，單方面的退出是不可能的。」

在正常情況下，如果沒有監管機構和央行的同意，銀行是無法退出一個國家的。專家表示，他們貸款和其他承諾也需要有意願的買家來接手。

一位銀行業人士說，特別值得關注的是克里姆林宮3月1日的一項命令，禁止向有不友好行為的外國人士提供盧布貸款和信貸。

該消息人士說，銀行需要弄清楚這對其業務的影響，以及這是否禁止來自制裁莫斯科國家的外國企業獲得盧布信用額度，若是如此，將對他們在該國的業務能力造成打擊。該消息人士質疑，在這種情況下，外國銀行能否繼續在俄羅斯運營。

據兩位美國業內人士稱，全球銀行也在試圖理清美國對俄羅斯央行的制裁可能會如何影響相關的基礎設施和市場渠道，並且在確定與俄羅斯央行的關係時非常謹慎。這也可能使全球銀行不願用盧布進行交易。

一位不願透露姓名的資深銀行業人士說，制裁已經實質上終結了全球銀行出售俄羅斯資產的任何現實機會。該消息人士說，這使得清盤資產或註銷資產成為唯一可行的選項，這將帶來財務衝擊。

這位銀行業人士說，正在評估的一個選項是，如果銀行不履行承諾，是否會被俄羅斯的客户起訴。

該消息人士稱，一些銀行可能會考慮保留在莫斯科的基本業務，而不是完全撤出。這將避免在未來重新申請銀行牌照和從零開始創立業務的繁瑣複雜。

在俄羅斯有業務的美系銀行未予置評。

對俄羅斯敞口很大的花旗銀行已經親身體會到要退出俄羅斯有多艱難。

該行去年宣佈作為更大範圍重組的一部分，將出售在俄羅斯的消費者業務。唯一的公開買家是俄羅斯外貿銀行（VTB），還是受美國製裁的對象。

分析師和律師表示，由於制裁，花旗能否與另一個俄羅斯買家進行交易令人懷疑，而且目前外國銀行不太可能想收購俄羅斯資產。

花旗首席執行官Jane Fraser表示，現在判斷出售是否能進行還為時過早。與此同時，首席財務官Mark Mason稱，花旗可能不得不沖銷98億美元俄羅斯敞口中的近一半金額。