韓國大選｜李在明尹錫悅拉票最後衝刺　投票率會否破80%受矚目

韓國即將在3月9日正式舉行第20屆總統選舉。朝野候選人拉票活動8日進入最後衝刺狀態，現任總統文在寅也呼籲廣大選民投票。韓媒指，由於4日至5日的提前缺席投票已創下36.93%的紀錄，這次大選最終投票率能否突破80%備受矚目。



根據韓聯社和韓國放送公社（KBS）報道，韓國大選候選人有22天時間舉行法定競選活動，而8日是最後一天。

韓國大選：圖為執政黨共同民主黨總統候選人李在明3月8日在Twitter發布的相片。（Twitter@Jaemyung_Lee）

執政黨共同民主黨總統候選人李在明8日上午10時30分在首爾汝矣島的黨總部召開記者會，中午到汝矣島證券街拉票，下午遊走坡州市、仁川市和光明市等首都圈附近地區，晚上回到首爾展開遊說活動。

最大在野黨國民力量候選人尹錫悅8日上午10時從南陲濟州道出發，之後會到釜山市、大邱市和大田市，最後一場拉票活動下午8時30分在首爾市政廳廣場舉行，然後到包括建國大學入口站和江南站在內年輕人紮堆的地方拜票，直至法定競選時段結束。

國民之黨黨首安哲秀會現身釜山的拉票活動。

韓國朝野都關注大選投票率，韓聯社報道，大眾關注這次最終投票率能否繼1997年大選之後再次突破80%，在3月4日至5日的提前缺席投票中，投票率已創下36.93%的紀錄，報道指，由於在歷屆選舉中，執政陣營的缺席投票率更高，李在明競選團隊認為缺席投票率創新高可視為利好信號。尹錫悅團隊則認為，盼望政黨輪替的民意已過半，投票率愈越高，尹錫悅當選的可能就愈高。