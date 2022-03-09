烏克蘭｜首批平民順利撤離　俄羅斯再提於周三設立安全撤退走廊

據半島電視台報道，3月8日，由前一日從烏克蘭東北部城市蘇梅（Sumy）經俄烏安全走廊撤離的首批近5,000位平民，已乘坐22輛巴士抵達目的波爾塔瓦（Poltava）。

蘇梅市所在的蘇梅州州長Dmytro Zhyvytsky表示，近5,000位平民中約1,700人為外國留學生。撤離過程中曾發生一次開火事件，唯撤離最終基本得到落實。

相較之下，俄烏當日在基輔（Kyiv）、切爾尼戈夫（Chernihiv）、哈爾科夫（Kharkiv）和馬里烏波爾（Mariupol）的類似嘗試則都以失敗告終。烏克蘭官員表示，俄軍的砲擊使平民無法在周二使用這些走廊；俄軍反駁該說法，稱烏克蘭只允許平民使用蘇梅市的一條走廊，並封鎖了其他路線。

烏克蘭方面曾於7日和8日兩度表示，俄羅斯在部分城市設立的安全通道乃通往白羅斯或俄羅斯境內，烏克蘭政府指責「這不道德」，並予以拒絕。總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）表示烏克蘭平民理應被允許撤往烏克蘭境內。

另一方面，3月8日，俄羅斯再度提倡建立人道主義安全撤離走廊，宣佈俄軍將於當地時間周三10時（香港時間周三15時）停火，以允許基輔、切爾尼戈夫、哈爾科夫、馬里烏波等市的平民撤離。