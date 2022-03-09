烏克蘭局勢｜俄羅斯設計師尤達什金遭巴黎時裝周剔出名單

在多國反對俄羅斯揮軍烏克蘭的浪潮下，俄羅斯設計師尤達什金（Valentin Yudashkin）也因此受影響，無法參與3月8日舉行的巴黎時裝周。據外媒3月8日報道，曾為俄軍設計制服、未有表態反對俄烏戰事的他被指是「政權的附屬」，已遭主辦方從日程名單剔走。



巴黎高級時裝和時尚聯合會（Fédération de la Haute Couture et de la Mode）主席托萊達諾（Ralph Toledano）向美國《女裝日報》（Women's Wear Daily）談到，尤達什金曾為俄軍設計制服是多個原因之一，他又指其團隊做了深入研究，看尤達什金在俄羅斯領域的地位如何、有否把自己「疏遠」等。

他稱「我們的團隊想核實尤達什金的立場」，又指 「如果他對烏克蘭戰事表示懷疑，就很難被從計劃中除名。事實並非如此。」結果托萊達諾稱「這變得很清楚，他是（俄羅斯）政權的附屬。」

托萊達諾又指「我們對俄羅斯總統的倡議持堅定立場，我們沒有反對俄羅斯人，但我們不會支持或接受在我們的日程表中，加入支持他立場的人。」

俄羅斯設計師尤達什金（下）2月23日在Instagram發布相片慶祝俄羅斯的祖國保衛者日。（Instagram@vyudashkin）

根據原定的巴黎時裝周日程名單，尤達什金3月8日會有一場數碼發布會。

尤達什金出生於莫斯科，其作品曾出現在Vogue、Elle和Tatler等時尚刊物上，也曾為世界各地的名人設計服裝。

俄羅斯政府2008年曾聘請他重新為俄羅斯軍隊設計制服，尤達什金當時還親自向俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）提交最終設計。尤達什金受訪時把他被禁止參加巴黎時裝周的原因，歸咎於自己與俄羅斯軍隊的這層關係。