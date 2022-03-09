新冠肺炎｜奧地利叫停強制接種疫苗法例　法國再鬆綁防疫限制

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）變種病毒株Omicron（奧密克戎）持續散播之際，奧地利3月9日宣布暫停實施強制成人接種疫苗的法律，法國8日則宣布，自14日起再鬆綁針對企業的防疫限制，民眾在室內公共場所也無需強制戴口罩。



美聯社9日報道，奧地利衛生部長勞赫（Johannes Rauch）稱，委員會在3個月內提交另一份報告，政府屆時會再審查情況，他們認為目前沒必要實施這項強制接種疫苗措施。

法媒報道，負責歐盟和憲法事務的總理府部長埃特施塔德勒（Karoline Edtstadler）表示，考慮到新冠病毒帶來的危險性，認為「侵犯基本權利」的強制接種疫苗法已不再有理由繼續。報道指，大眾普遍相信Omicron病毒株的殺傷力較以往流行的變種低。

奧地利新冠肺炎疫情：圖為2月5日，人們身處因斯布魯克市中心。（Getty）

法國也決定再鬆綁防疫限制，當地勞工與社會事務部長博爾內（Elisabeth Borne）接受信息頻道（La Chaîne Info）採訪時稱，自14日開始，法國企業不再需要防疫限制，將恢復正常規定，疫苗通行證的要求會移除，另外民眾在室內公共場所也無需戴口罩，不過乘搭公共交通工具仍要求強制佩戴口罩。

博爾內稱，有必要繼續遵守包括洗手、清潔地面和保持通風在內的衛生規則，但社交距離規則會放寬，公司飯堂的公共用餐規則也會放寬。