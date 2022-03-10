俄烏開戰後兩國外長首晤　拉夫羅夫：要求中國制裁是不尊重

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）和俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）3月10日在土耳其安塔利亞（Antalya）舉行逾1.5小時的面對面會談。這是自2月24日俄羅斯入侵烏克蘭以來，俄烏高層首次直接接觸。



烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）10日接受德國《圖片報》（Bild）訪問時表示，他的目標是結束與俄羅斯的戰爭，「妥協可以，但决不能是背叛我的國家。而且對方也必須願意妥協，這才叫妥協。這是我們擺脫這種局面的唯一方法。我們還不能談論細節」。

土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）推動土耳其在俄烏雙方之間發揮調解作用，所以土耳其外長恰武什奧盧（Mevlut Cavusoglu）亦有參與會議。俄羅斯、烏克蘭和土耳其在三方會談期間討論人道主義走廊有關問題。

庫列巴會後稱，俄烏雙方尚未就停火問題達成共識。他也重申，烏克蘭不會投降。

圖為土耳其外長恰武什奧盧3月10日發布的相片。（Twitter@mevlutcavusoglu）

拉夫羅夫則表示，俄羅斯想要一個友好且非軍事化的烏克蘭，它不會對莫斯科或俄羅斯文化構成任何威脅。

此外他也稱，俄方不願相信，也不相信會發生核戰爭。

他說，在白羅斯（Belarus，前稱白俄羅斯）進行的最新一輪談判中，俄方已以法律文件草案的形式向烏克蘭提出具體的解決方案，烏方保證研究這個方案後很快會給出具體回應。

或召開俄烏首腦峰會

拉夫羅夫又指，已就俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）與澤連斯基會晤的可能與庫列巴展開討論，但這種接觸不應該是為了見面而見面。

拉夫羅夫說，俄方準備好就結束烏克蘭危機與烏方接觸，「今天的會談證實，除（在白羅斯）（會談）這條路外，別無選擇」，普京從不拒絕接觸，只是希望組織這些接觸不是為了自己，而是為了記錄某些具體的協議。

3月8日下午，習近平與馬克宏（Emmanuel Macron）、蕭茲（Olaf Scholz）舉行視訊峰會，三方重點就當前烏克蘭局勢交換意見。（新華社）

批美要求別國制裁

拉夫羅夫10日會見傳媒時提到中國，稱：「美國不隱瞞其要求土耳其、印度、埃及，甚至中國實施美國那樣單方面制裁的事實。你們知道，這樣不尊重大國和偉大文明的行為，我無法想象。」

拉夫羅夫接受央視採訪時說，和庫列巴的會談不能替代俄烏在白羅斯的會談，那才是會談的主要場所，包括去軍事化和去納粹化在內所有具體的問題都在白羅斯談。

不再依賴西方公司

拉夫羅夫表示，俄羅斯將採取措施，以確保「沒有任何山姆大叔」能夠做出破壞俄羅斯經濟的決定，俄羅斯將不再依賴西方公司。

拉夫羅夫說：「我們會解決這個問題，而且會保證之後永遠不會再以任何方式依賴西方合作夥伴，無論是政府還是完全不從商業利益出發而成為西方對俄政治侵略工具的公司。」