尹錫悦當選韓國總統習近平致電祝賀　尹錫悦稱信兩國關係更上層樓

中國國家主席習近平3月10日致電祝賀尹錫悦當選韓國新任總統。尹錫悦會見中國駐韓國大使時，再對中韓關係表態。



據中國官媒央視報道，3月10日，中國國家主席習近平致電尹錫悦，祝賀他當選韓國總統。

習近平指出，中韓互為近鄰和重要合作伙伴。建交以來，中韓關係快速發展，給兩國人民帶來實實在在的利益，為促進地區乃至世界和平穩定和發展繁榮作出積極貢獻。

2022年3月10日，韓國第20屆總統選舉結果揭曉，尹錫悦當選新一任韓國總統後，向支持者揮手致意。（新華社）

習近平在賀電中說，2022年是中韓建交30周年，對兩國關係具有重要意義。中方願同韓方秉持建交初心，深化友好合作，推動中韓戰略合作伙伴關係行穩致遠，造福兩國和兩國人民。

尹錫悅11日在位於首爾汝矣島的最大在野黨國民力量黨部會見中國駐韓國大使邢海明，堅信韓中關係將更上一層樓。

尹錫悦表示，堅信韓中關係將更上一層樓。中國是韓國最大的貿易伙伴，韓國則是中國第三大貿易夥伴。2022年是韓中建交30周年，建交在多個領域為兩國國民帶來了諸多幫助，也有利於經濟發展。

邢海明對此表示，現在韓國是中國的第三大貿易伙伴，但後年（2024年）有望成為第二大貿易伙伴，兩國是一衣帶水的鄰邦。

邢海明向尹錫悦轉交了中國國家主席習近平前一天（10日）發來的賀電。

此前，當地時間3月10日上午，當選第20屆韓國總統的尹錫悦在國會圖書館禮堂召開首場記者發布會並發表當選感言。

關於與中國的關係，尹錫悦表示，將本着相互尊重的原則發展韓中關係。

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