美國財長耶倫：未看到俄羅斯藉中俄關係迴避制裁的跡象

美國周四（10日）公布的數據顯示，美國2月通脹率達到7.9%，創近40年新高。美國財長耶倫在接受CNBC採訪時表示，未看到俄羅斯藉着與中國關係以迴避制裁的跡象。

她說：「我還沒看到證據顯示中國提供給俄羅斯任何重大的變通空間。中國的銀行與西方有着許多業務往來，他們十分在意與美國和歐洲金融系統的關係，看來正以相當謹慎的態度與俄羅斯往來。」

她拒絕評論如果發現中國幫莫斯科規避西方制裁，華府會如何反應。

此外耶倫也說：「烏克蘭危機正在加劇通貨膨脹，我認為這是毫無疑問的。」

儘管美國2月通貨膨脹數據大部分是俄烏衝突爆發之前收集的。

耶倫表示：「我們看到天然氣價格出現了非常顯著的上漲，我的猜測是，下個月我們將看到烏克蘭戰爭對美國通脹影響的進一步證據。」

當採訪者問及下半年美國通脹預期時，耶倫拒絕對通脹率作出具體的預測。她說：「我不想確切預測下半年會發生什麼。我們很可能會看到，未來一年的12個月通脹數據仍將在非常令人不安的高位。」

但耶倫指出，美聯儲正在非常仔細地研究通脹問題，並會採取行動降低通脹。

耶倫同時表示：「我們的經濟非常強勁，勞動力市場和實際活動的前景良好。通脹是一個問題，也是我們需要解決的問題，但我預計美國不會出現衰退。」

而關於「滯漲」的問題，耶倫表示，她相信美聯儲能夠實現經濟的「軟着陸」——在不引發經濟衰退的情況下抑制通脹。

「我認為美聯儲採取行動是合適的，軟着陸是我所期望的，從歷史上看，我們已經看到以軟着陸為特徵的緊縮周期。」耶倫說。