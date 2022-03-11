UNIQLO將暫停俄羅斯業務　顧客排隊搶購多間分店有人龍

日本服裝品牌優衣庫（UNIQLO）3月10日稱將暫停在俄業務，當地UNIQLO分店都出現搶購潮。一些顧客生怕再也買不到，於是湧往門市。俄羅斯2月24日入侵烏克蘭，多國政府、民間機構及企業接連制裁，UNIQLO的母公司亦已一改原先的態度。



俄羅斯的UNIQLO分店都出現排隊的人龍，每人都拿着一堆或一籃貨物排隊結帳，店外也有長長人龍。

UNIQLO對是否繼續在俄羅斯運營的立場出現變化。它的母公司迅銷公司（Fast Retailing Co.）10日稱，在它繼續營運在俄業務同時，他們因一些困難而愈來愈清楚不能繼續下去，因此決定暫停在俄營運，21日開始。

聲明內文稱，迅銷公司強烈反對所有敵對行為，並譴責所有形式的侵犯人權以及威脅個人和平生存的侵略行為。

公司本週初仍稱會留在俄羅斯。迅銷公司行政總裁柳井正8日稱「衣服是生活的必需品。俄羅斯人跟我們一樣有生存的權利。」不過這番話隨之引起輿論反彈，社交媒體上「杯葛UNIQLO」（#BoycottUNIQLO）成為上榜的標籤。

UNIQLO在俄有49間分店。

圖為2021年11月22日，位於美國華盛頓的一間UNIQLO分店，一名員工在清潔貨架。（Getty）

俄羅斯2月24日入侵烏克蘭，觸發多國政府、機構、民間團體及企業制裁，當中包括不少知名品牌如Prada、LVMH、H&M、Mango、Adidas、Nike、Marks & Spencer、Hugo Boss、Crocs、Zara及Massimo Dutti等。