烏克蘭局勢｜俄軍疑闢新戰線　首度炮轟烏西　盧茨克發生大爆炸

俄軍與烏軍交戰持續，來到3月11日已是第16天。Twitter上流傳的一段影片聲稱，一枚大型炸彈落在盧茨克市（Lutsk）。它位於烏克蘭西部，距離波蘭僅約80公里。



盧茨克市長波利修克（Ihor Polishchuk）在他的Facebook上宣布城市發生爆炸的消息，他說爆炸聲接近一個機場，要求所有人逃到避難所。他並呼籲人們不要發布任何照片、地址及所有地的資料。

《基輔獨立報》稱11日除盧茨克受襲外，第三大城市第聶伯（Dnipro）及伊萬諾-弗蘭科夫斯克（Ivano-Frankivsk）也受襲。

卡塔爾半島電視台引述烏國家緊急服務部門表示，第聶伯發生三宗空襲，至少1人死亡，並補充說空襲地點靠近一所幼兒園和一棟公寓大樓。