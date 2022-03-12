中國首批殲-10CE戰機出口　交付巴基斯坦空軍

在印度與中國關係緊張之際，巴基斯坦空軍3月11日在卡姆拉舉行首批6架殲10CE接裝儀式，巴基斯坦總理伊姆蘭汗（Imran Khan）參加。



巴基斯坦總理伊姆蘭汗3月11日在官方社交媒體上發布6架殲10CE接裝儀式影片，畫面顯示他在眾多人員陪同下登上一架列裝的殲10CE。

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「殲10CE首次出口巴基斯坦」，中國媒體航空工業稱，這標誌着中國新一代航空主戰裝備已正式列裝巴基斯坦空軍，實現了中國新一代航空主戰裝備成體系、成建制出口，是中國航空高新裝備出口的又一重要里程碑。現在，正式交付巴基斯坦空軍的殲10CE戰鬥機將成為繼K8、「梟龍」後，中巴兩國在航空防務領域合作的嶄新篇章。

公開資料顯示，殲10CE戰鬥機是由中國航空工業自主研製的全天候、單發、單座、多用途三代+戰鬥機，具有強大的體系協同作戰、強電磁對抗環境下先進的超視距多目標攻擊，以及多模式對地精確打擊等能力；具有優良的中低空機動格鬥、超聲速飛行、短距起降、大作戰半徑、長航程及空中受油能力；裝備先進的綜合化航空電子系統和武器系統，外掛武器能力強。

Pakistan inducts modern fighter jet #J10C, making Pakistan Air Force more potent



Fighter jet J10C can carry more advanced, fourth-generation air-to-air missiles including the short-range PL-10 and the beyond-visual-range PL-15.#PakistanAirForce pic.twitter.com/anukngJxaE — Government of Pakistan (@GovtofPakistan) March 11, 2022

2019年第六屆迪拜航展殲10CE戰鬥機首次公開亮相，隨後在2021年第十三屆中國航展上再次公開展示。