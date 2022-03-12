烏克蘭｜拜登籲取消俄羅斯「最惠國待遇」　為後續加徵關稅鋪路

3月11日，美國總統拜登在白宮發表講話，表示美國將取消對俄羅斯的永久性正常貿易關係待遇，即「最惠國待遇」，以加大對俄羅斯入侵烏克蘭的經濟壓力。

拜登表示，美國將與G7（七國集團）和歐盟一起呼籲撤銷俄羅斯的「最惠國待遇」，即美國永久正常貿易關係。拜登說，這一地位意味著兩國已同意在盡可能最好的條件下進行貿易，其中可能包括降低關稅、減少貿易壁壘和高進口量。

此舉需要得到國會的批准，具體而言，眾議院和參議院需先後撤銷將俄羅斯視作「世界貿易組織成員」的分類。預估拜登該倡議不會在國會遭遇顯著阻力。

最惠國待遇（Most Favoured Nation，MFN) 指締約國在與任何第三國簽訂貿易、關稅、航運等優惠或豁免時，都需同時給予另一方同樣待遇，最典型的影響及低關稅或高進口配額。美國於1998年把最惠國待遇改名為「永久正常貿易關係」（Permanent Normal Trade Relations），從此美國自動給予所有國家最惠國待遇，除非特別註明排除，譬如朝鮮。澤連斯基上周末曾呼籲美國撤銷俄羅斯的最惠國待遇。

待得美國正式取消俄羅斯的「最惠國待遇」，拜登和美國國會將能夠對俄羅斯任何出口商品徵稅。根據美國貿易代表辦公室的數據，俄羅斯是2019年美國的第26大貿易夥伴。2021年俄羅斯對美國的出口總額為290億美元，其中大部分是石油和天然氣產品。

拜登稱，「撤銷對俄羅斯的永久正常貿易關係，將使俄羅斯更難與美國做生意，而當我們與佔全球經濟一半的國家共同行動，這將令本已遭受我們制裁的俄羅斯經濟進一步雪上加霜」。拜登表示，歐盟和G7其他成員預計將採取同樣的措施——加拿大上周已取消了俄羅斯的「最惠國待遇」。

拜登同時亦宣布，美國將禁止進口俄羅斯海鮮、伏特加和非工業鑽石。白宮表示，這將剝奪俄羅斯超過10億美元的出口收入。

據CNN援引美國國家海洋和大氣管理局以及美國蒸餾酒委員會的數據，2021年美國從俄羅斯進口了48,867公噸海鮮，價值約12億美元；俄羅斯伏特加進口則佔美國2021年伏特加進口總額的1.3%，價值合約1,850萬美元。