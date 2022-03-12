普京與盧卡申科達成共識：若烏克蘭願意　衝突隨時可解決

在俄烏外長會談結束後，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）與白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）舉行會談，二者就在白羅斯境內舉行的俄烏談判以及俄烏雙方的立場進行了討論。



據央視3月12日報道，當地時間3月11日晚，白羅斯總統新聞秘書表示，白羅斯總統盧卡申科與俄羅斯總統普京達成共識，如果烏克蘭方面願意，衝突可以隨時得到解決。

白羅斯總統新聞秘書稱，盧卡申科與普京在會談中詳細討論世界和地區局勢，對在白羅斯進行的俄烏談判以及俄烏雙方的立場進行討論。他表示，盧卡申科與普京已達成共識，如果烏克蘭方面願意，衝突可以隨時得到解決。

據俄羅斯衛星通訊社報道，3月11日，普京在克里姆林宮會見盧卡申科。普京表示，與烏克蘭方面的談判現在幾乎每天都在進行，「我方談判代表向我匯報稱，談判取得了一些積極進展」。普京并向盧卡申科詳細介紹了俄烏會談的情況。

據央視報道，普京與盧卡申科還討論雙邊關係問題，以及如何在西方和美國的重壓與針對俄白兩國發動的混合戰中協作的問題。兩國元首同意共同採取措施，包括在能源價格方面互相支持以應對制裁壓力。

報道表示，兩國元首在會談中對軍工綜合體的發展以及聯盟國家的防禦給予了特別關注，並就俄羅斯向白羅斯提供最先進的軍事武器裝備達成協議。

俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）和烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）3月10日在土耳其進行了面對面會談。這是2月24日俄羅斯入侵烏克蘭以來兩國高層的首次會面。

會談結束後，拉夫羅夫在記者會上表示，烏克蘭必須實現去軍事化，不得拖延。

拉夫羅夫還表示，他在與庫列巴會晤時討論了俄羅斯總統普京與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）會晤的可能性。他表示，普京總統從不拒絕接觸，但這種接觸不應該是「為了見面而見面」。

2022年3月10日，土耳其外交部長恰武什奧盧（Mevlut Cavusoglu，中）主持了與俄羅斯外長拉夫羅夫（左一）、烏克蘭外長庫列巴（右一）在土耳其安塔利亞舉行的三方會談。（AP）

庫列巴在會談結束後表示，雙方尚未就停火問題達成一致。

庫列巴說：「我們提出了停火24小時的問題，以便解決更加迫切的人道主義問題。我們在該問題方面未取得進展，因為俄羅斯好像還有其他做決定的人。」

不過他補充稱，雙方已達成一致繼續為解決衝突的人道主義問題做出努力。

澤連斯基3月10日接受德國《圖片報》（Bild）採訪時稱，他的目標是結束與俄羅斯的戰爭，「妥協可以，但決不能是背叛我的國家。而且對方也必須願意妥協，這才叫妥協。這是我們擺脱這種局面的唯一方法。我們還不能談論細節」。