IMF：俄羅斯正陷入深度衰退　存在債務違約風險

據智通財經報道，國際貨幣基金組織（IMF）警告稱，由於美歐等國家對俄羅斯實施的制裁將導致該國陷入深度衰退，俄羅斯存在債務違約的風險。

IMF總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）3月10日表示，俄羅斯的債務違約不再是「不可能發生的事情」。「並不是俄羅斯沒有錢，而是俄羅斯不能使用這些錢。」她還表示，針對俄羅斯的前所未有的制裁將使俄羅斯很難使用其在國際貨幣基金組織的儲備資產，即特別提款權。



惠譽本周表示，由於俄烏衝突以來西方國家採取的一系列制裁措施，俄羅斯債務違約「即將來臨」。該機構將俄羅斯的信用評級下調六個等級至C級，僅比已經陷入違約的借款者高出一級。除了惠譽，穆迪將俄羅斯的評級進一步下調至「垃圾級」，而標普對俄羅斯的評級則僅比「違約級」高出三級。

因此，俄羅斯國債的信用違約互換（CDS）的交易量激增，且數據表明，市場預期俄羅斯在一年內的違約概率為71%、五年內為81%。在普京上周簽署法令允許俄羅斯政府和企業使用盧布償還外債之後，投資者和交易員一直在試圖弄清楚此舉是否會解決債務違約問題。

格奧爾基耶娃表示，現在量化俄烏衝突的損失和重建成本還為時尚早，但很明顯，損失將是巨大的。

此外，格奧爾基耶娃表示，儘管IMF成員國高度關注這場衝突，但理事會沒有討論暫停俄羅斯在該組織的成員資格的問題；該國需要被排除在外，因為它違反了IMF協議條款規定的經濟義務。

她還補充稱，目前IMF與俄羅斯沒有任何項目或政策關係，莫斯科辦事處沒有運作，國際貨幣基金組織在俄羅斯也沒有代表。

對於全球經濟前景，格奧爾基耶娃表示，由於俄烏衝突，全球貿易明顯萎縮，預計全球經濟增長預測將下調。她指出，這場衝突將產生全球溢出效應，包括小麥、玉米、金屬和化肥等大宗商品價格上漲、以及通脹對實際收入的影響將對生活在貧困中的家庭尤其危險；石油、天然氣價格上漲的壓力可能導致金融環境收緊的速度加快且超出預期，這對新興市場來說並非一個好消息。