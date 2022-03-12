環球疫情：韓國單日死亡數字創新高　日本有意轉向「與病毒共存」

世界衛生組織（WHO）2020年3月首度把新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）宣布為全球大流行病，至今兩週年，變種病毒株Omicron（奧密克戎）繼續在多國傳播，韓國12日的染疫和死亡人數均創單日新高，再多逾38萬確診，269人身亡。日本則有意轉至「與病毒共存」的抗疫對策。



韓聯社12日報道，韓國中央防疫對策本部12日公布，全國在過去24小時新增383,665確診，當中大多為社區感染，境外輸入病例僅75個，累計確診突破600萬宗至6,206,277人。

韓國政府預測Omicron疫情會在22日前達高峰，預測屆時一周內的單日確診會達29.5萬至37.2萬個，不過今天的新增確診人數已超出政府預測的「高峰」。

日本11日提出只要預料醫療負荷下降便解除重點措施後，日媒解讀指，這表明政府有意轉為「與病毒共存」。

印尼新冠肺炎疫情：圖為3月9日，雅加達一間髮型屋的理髮師正在為顧客理髮。（AP）

新加坡11日公布，自15日開始把包括調整社交人數、戴口罩規定、工作場所限制、安全距離和活動人數在內的防疫措施化繁為簡。根據政府網站，精簡（Streamlining）並不意味放寬限制，只是簡化許多不同規則，讓每個人都更容易理解和遵循。

新西蘭12日新增18,699人確診，853人住院，7人死亡。衞生部指，這是另一個提醒，Omicron仍能直接或通過影響其他健康狀況導致重症或死亡，接種疫苗和加強針有助受感染人士遠離醫院並可能挽救生命。

菲律賓觀光部11日宣布，從4月1日開始，這個國家向所有完整接種疫苗的外國旅客開放國門，各使領館也會恢復發簽證。