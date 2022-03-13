烏克蘭總統顧問：西方已將3000億被凍結的俄羅斯資金預留給烏克蘭

據俄新社報道，當地時間3月12日，烏克蘭總統經濟顧問烏斯堅科（Oleg Ustenko）在烏克蘭電視台「24頻道」表示，澤連斯基總統（Volodymyr Zelensky）已開始制定戰後重建計劃。

其中，西方已經將被制裁凍結的俄羅斯中央銀行的3,000億美元儲備預留給烏克蘭，基輔將計劃將之用於戰後重建。

烏斯堅科稱，「積極的事態發展是，侵略國俄羅斯央行被凍結的資金已被預留給烏克蘭，其規模超過3,000億美元。隨著俄羅斯被制裁的境外資產被出售，資金將繼續流入」。

而據烏克蘭內閣秘書處消息，該國總理施米哈爾（Denys Shmyhal）3月9日宣佈，任何在此次俄烏衝突中有房屋受損的公民均可提出賠償申請，國家已經設立了相關基金用於戰後恢復重建工作。

另一方面，早在3月2日，美媒Politico便曾刊載烏斯堅科與IMF前首席經濟學家、MIT教授Simon Johnson的文章，二人呼籲將俄羅斯央行被制裁凍結的資產成立一個全球性基金，用以向烏克蘭人發放「基本收入」。文章寫道「這個新的全球基金只有一個使命：每天以匯款方式向烏克蘭人分發歐元。由烏克蘭當局確定具體發放金額，但每人每日約45歐元是個可供參考的規模」，「以這樣的支出速度，初始資本可持續3-4年」。