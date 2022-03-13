烏克蘭總統顧問：西方已將3000億被凍結的俄羅斯資金預留給烏克蘭

撰文：吳迪
出版：更新：

據俄新社報道，當地時間3月12日，烏克蘭總統經濟顧問烏斯堅科（Oleg Ustenko）在烏克蘭電視台「24頻道」表示，澤連斯基總統（Volodymyr Zelensky）已開始制定戰後重建計劃。
其中，西方已經將被制裁凍結的俄羅斯中央銀行的3,000億美元儲備預留給烏克蘭，基輔將計劃將之用於戰後重建。

烏斯堅科稱，「積極的事態發展是，侵略國俄羅斯央行被凍結的資金已被預留給烏克蘭，其規模超過3,000億美元。隨著俄羅斯被制裁的境外資產被出售，資金將繼續流入」。

而據烏克蘭內閣秘書處消息，該國總理施米哈爾（Denys Shmyhal）3月9日宣佈，任何在此次俄烏衝突中有房屋受損的公民均可提出賠償申請，國家已經設立了相關基金用於戰後恢復重建工作。

另一方面，早在3月2日，美媒Politico便曾刊載烏斯堅科與IMF前首席經濟學家、MIT教授Simon Johnson的文章，二人呼籲將俄羅斯央行被制裁凍結的資產成立一個全球性基金，用以向烏克蘭人發放「基本收入」。文章寫道「這個新的全球基金只有一個使命：每天以匯款方式向烏克蘭人分發歐元。由烏克蘭當局確定具體發放金額，但每人每日約45歐元是個可供參考的規模」，「以這樣的支出速度，初始資本可持續3-4年」。

烏克蘭・持續更新｜基輔：俄羅斯3000億被凍結資金將預留給烏克蘭歐盟外交代表認承諾烏克蘭加入北約是錯誤　因無法實現克宮：當西方認真看待俄羅斯的關切　烏克蘭衝突將結束
烏克蘭
澤連斯基
制裁
俄羅斯