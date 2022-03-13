俄羅斯央行：莫斯科股票交易所下週繼續停市

撰文：孫素青
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當地時間3月13日，據俄羅斯中央銀行的決定，3月14至18日莫斯科交易所的股票市場交易將繼續暫停。

媒體報道稱，這將是自2月28日以來莫斯科股市的第三週停市。

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