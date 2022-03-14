俄財長：西方制裁致俄約3000億美元資產被凍結　佔總額一半

俄羅斯財政部長西盧安諾夫接受俄電視台採訪時表示，由於受到西方國家制裁，俄羅斯約3000億美元的黃金和外匯儲備已被凍結，這佔俄羅斯國際儲備總額的將近一半。



據俄羅斯塔斯社3月13日報道，「我們的黃金和外匯儲備，包括國家財富基金的儲備，都遭到了凍結。」西盧安諾夫說，「這大約是我們擁有的儲備的一半。我們的外匯儲備總額約為6400億美元，但目前我們無法使用其中大約3000億美元的儲備。」

不過西盧安諾夫表示，俄羅斯雖然在償還外債方面存在問題，但俄方不會放棄義務。他重申，對於那些限制俄羅斯外匯儲備使用、被俄方認定為「不友好」的國家，俄羅斯將用等值的盧布向這些國家償還債務，直到俄羅斯的黃金和外匯儲備被解凍。

據克里姆林宮新聞處此前消息，俄總統已於3月5日簽署「關於履行對某些外國債權人義務的臨時程序」法令，允許俄羅斯國家及企業用盧布支付給外國債權人，以避免在受到資本管制的情況下違約。俄央行隨後發表聲明稱，來自俄羅斯和未加入對俄制裁的國家的債權人將能夠在獲得特別許可的情況下以外幣獲得債務資金。

儘管制裁讓俄羅斯金融行業處境艱難，但西盧安諾夫認為，俄羅斯的緩衝資本足以確保遭受西方制裁的俄銀行維持營運。「對銀行來說，這當然是一個困難局面。但已經積累起來的資本緩衝，使得今天我們能夠確保那些受到最嚴厲制裁的銀行的營運。」

他還強調，俄羅斯有足夠的資金來確保重要商品和必需品的是生產，在預算中有足夠的資源，俄羅斯央行將為金融系統提供必要的流動性。

據俄羅斯《消息報》報道，在3月10日舉行的政府會議上，西盧安諾夫曾斥責西方對俄發動「金融戰」，「試圖製造日用品短缺並迫使外資企業關門」。他表示，俄羅斯政府的關鍵任務仍然是穩定國家金融體系，確保其正常運行。

對此俄總理米舒斯京在會議上強調：「我們確定了保護國內市場、確保企業運轉、維持就業、改善生產和供應鏈等主要任務。」他補充說，俄羅斯當局正在研究反制措施，並計劃分階段實施。

俄羅斯國際文傳電訊社指出，由於俄羅斯央行披露的訊息有所遲滯，因此暫不清楚俄羅斯國際儲備的具體結構。但俄當局近年來一直在積極改變儲備結構，遠離那些「具有地緣政治風險」的資產。

俄新社則報道稱，針對西方國家對俄羅斯實施的各類制裁措施，俄羅斯政府已經做好應對事態發展的準備並將繼續履行社會義務，俄央行正在積極採取行動穩定俄羅斯外匯市場。