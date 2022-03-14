日本出現討論「核共享」聲音　中國外交部嚴重關切

中國外交部發言人趙立堅3月14日批評日本連續出現違背「無核三原則」的危險聲音，強調中方對此嚴重關切。



據中國外交部網站3月14日消息顯示，趙立堅主持中國外交部例行記者會。有記者提問，日本首相岸田文雄3月10日在日本參議院預算委員會會議上表示，關於在日本領土內部署並共同運用美國核武器的「核共享」政策，日本政府無意進行探討，但日本自民黨等政黨乃至日本國民進行探討沒有問題。中方對此有何評論？

趙立堅表示，中方一貫認為，日本作為《不擴散核武器條約》無核武器締約國，應切實履行核不擴散國際義務。中方也一向反對核武器國家在他國領土上部署核武器。由於歷史原因，日方在軍事安全領域的有關動向一直受到高度關注。

趙立堅提到，近段時間以來，日本國內連續出現違背本國「無核三原則」的危險聲音，不得不讓亞洲鄰國和國際社會對日本能否走和平發展道路產生強烈質疑。中方對此表示嚴重關切，並敦促日方謹言慎行，在維護地區和平穩定方面採取負責任的態度。

3月10日，日本首相岸田文雄表示，對於在日本領土內部署並共同運用美國核武器的「核共享」政策，各政黨可進行相關討論。不過，對於日本政府是否會討論「核共享」政策，岸田文雄則再次否認，稱考慮到「無核三原則」，日本政府不會討論這個問題。