歐盟對俄實施新制裁　包括取消貿易最惠國待遇

歐盟輪值主席國法國3月14日在社交媒體上宣布，歐盟已決定對俄羅斯採取新一輪的制裁。主要措施包括取消俄羅斯的貿易最惠國待遇，禁止歐盟企業投資俄羅斯油氣行業，禁止向俄羅斯出口奢侈品和高級汽車，禁止俄羅斯鋼鐵出口至歐盟等。



據央視新聞報道，這是俄烏衝突爆發以來歐盟對俄採取的第四輪制裁。歐盟委員會主席馮德萊恩表示，歐盟還將尋求停止俄羅斯在國際貨幣基金組織（IMF）及世界銀行等國際組織中的會員資格。

中國媒體財聯社報道，歐盟措施主要包括取消俄羅斯的貿易最惠國待遇，禁止歐盟企業投資俄羅斯油氣行業，禁止向俄羅斯出口奢侈品和高級汽車，禁止俄羅斯鋼鐵出口至歐盟等。

歐盟執委會的數據顯示，2020年歐盟從俄羅斯的進口額達到953億歐元，其中約70%是石油和天然氣，還有相當大的一部分是農業和原材料、化工、鋼鐵。

馮德萊恩此前表示：「我們將採取第四套制裁措施，進一步孤立俄羅斯。」取消俄羅斯的最惠國貿易地位，這將為歐盟禁止或對俄羅斯商品徵收懲罰性關稅打開大門，並將俄羅斯置於朝鮮或伊朗的同等地位。

馮德萊恩說：「我們將確保俄羅斯無法從這些機構獲得融資、貸款或任何其他好處。」「禁令將涵蓋能源勘探和生產的所有投資、技術轉讓、金融服務等，因此對普京有很大影響。」

歐盟外交人士當天早些時候還表示，他們還將把車路士班主艾巴莫域治和其他14名俄羅斯億萬富翁列入歐盟制裁名單。

最新的制裁措施將在歐盟官方網站上公布後正式實施，預期很快就將公布。