王毅回應對俄制裁：中國不是當事方不欲受影響

中美關係因俄羅斯烏克蘭戰爭面臨考驗，在中美羅馬會晤中，美國再次就制裁俄羅斯問題施壓威脅中國，中國外長王毅對制裁問題做出最新表態。



3月14日，中國國務委員兼外長王毅同西班牙外交大臣阿爾瓦雷斯（José Manuel Albares）通電話。

據中國外交部網站發布的消息，王毅與西班牙外長重點就當前烏克蘭局勢交換意見。

阿爾瓦雷斯表示，西班牙希望通過對話以及外交方式儘快結束烏克蘭戰爭。中國是熱愛和平的偉大國家，也是聯合國安理會常任理事國，希望中方為促進和平發揮積極作用。

2022年3月14日，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪（左一）同美國總統國家安全事務助理沙利文（右一）在意大利羅馬舉行會晤。（中國外交部）

王毅表示，中國歷來主張尊重各國的主權和領土完整，歷來維護聯合國憲章宗旨和原則，歷來認為各方合理安全關切都應得到解決。

他指責稱，一些勢力不斷抹黑中方在烏克蘭問題上的客觀公正立場，製造了各種虛假訊息。

王毅說，在和平與安全問題上，中國是世界上記錄最好的大國。中方將繼續在多邊場合為烏克蘭危機的和平解決發揮建設性作用。

王毅指出，烏克蘭危機是多年來歐洲安全矛盾積累激化的產物。中方在鼓勵俄烏通過和談實現停火止戰的同時，也希望歐洲與俄進行平等對話談判，就各自安全關切找到合理解決辦法，推動建立均衡、有效、可持續的歐洲安全架構。

2022年2月4日，中國國家主席習近平（右）和俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，左）在中國北京舉行會晤。（AP）

針對制裁俄羅斯的問題，王毅強調，中方一貫反對使用制裁手段解決問題，更反對沒有國際法依據的單邊制裁，這將使國際規則受到破壞，也會給各國的民生帶來損害。

王毅說：「中國不是危機當事方，更不希望制裁使中方受到影響，中方有權利維護自身的正當合法權益。」

美國官員日前透露，俄羅斯向中國提出軍事與經濟援助的請求。美國總統國安顧問沙利文（Jake Sullivan）3月14日在羅馬與中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪會晤時，警告中方「幫助俄羅斯將面臨後果」。

據美國《華爾街日報》14日報道，美國官員說，在長達7個小時的緊張會談中，沙利文與楊潔篪討論了俄羅斯與烏克蘭戰爭的問題。

美國官員透露，美國總統國家安全顧問沙利文在會談中，就中國與俄羅斯的結盟問題向楊潔篪施壓。

據英媒14日報道，熟悉美國外交電文內容的美國官員表示，華盛頓曾告訴盟友，俄羅斯向中國索要五種設備，包括地對空導彈。

其他類別是無人機、與情報有關的設備、裝甲車和用於後勤和支持的車輛。

據美國有線電視網絡（CNN）14日報道，一名西方官員和一名美國外交官稱，美國掌握的訊息表明，中國對向俄羅斯提供其要求的軍事和財政援助表示了一定的開放態度。

中國外交部發言人趙立堅在3月14日的例行記者會上否認了俄羅斯向中國尋求軍援的傳聞，並將其稱為「虛假訊息」。

趙立堅說，近期，美方在烏克蘭問題上接二連三散布針對中國的虛假訊息，用心險惡。