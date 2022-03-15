中國駐英使館否認俄羅斯尋求軍援　指美國散佈假消息

美國官員稱俄羅斯就烏克蘭戰事尋求中國提供軍事援助。中方3月15日再度否認有關說法，並稱華府散佈「惡意的虛假訊息」，有可能使衝突進一步升級。



英媒15日引述中國駐倫敦大使館在一份聲明中稱：「美國在烏克蘭問題上一再散佈針對中國的惡意虛假訊息。」聲明稿並指出：「中國在促進烏克蘭和平談判方面發揮了建設性作用。」

內文稱：「現在當務之急是緩解局勢，而不是火上澆油，且應努力以外交解決問題，而不是讓局勢進一步升級。」

對於俄羅斯對外尋求軍援一事，中國駐美國大使館發言人劉鵬宇13日回應有關報道稱，「我從未聽說過。」他表示，中國的首要任務是防止烏克蘭的緊張局勢失控。 他在回覆英媒提問的電子郵件中說：「烏克蘭目前的局勢確實令人不安。當務之急是防止緊張局勢升級，甚至失控。」

中國外交部14日稱，俄羅斯請中國為其在烏克蘭開展特別軍事行動提供軍事援助為假消息。

美國總統國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）14日稱，中國不應幫助俄羅斯規避制裁，美方正在密切關注中方向俄羅斯提供經濟或者物資支持的程度，並已向中方表示幫助俄羅斯規避制裁肯定會面臨後果。

2022年2月24日，中國駐英大使鄭澤光出席英中協會座談會，並就如何正確認識中國和中英關係發表演講。（中國駐英大使館網站）

美被指散佈假消息

中國外交部發言人趙立堅3月14日提及烏克蘭問題，回應美國官員稱俄羅斯要求中方提供軍事援助。

趙立堅表示，近期美方在烏克蘭問題上接二連三地散布針對中國的虛假訊息，用心險惡。中方在烏克蘭問題上的立場是一貫的、明確的，我們一直以來為勸和促談發揮着建設性作用。當務之急是各方保持克制，為緊張局勢降温，而不是火上澆油。推動外交解決而不是使局勢進一步升級。

他回應稱，中方始終本着客觀公正的態度，根據事情本身的是非曲直，獨立自主作出判斷，表明主張。制裁從來不是解決問題的有效途徑。中方反對美方任何形式的單邊制裁和長臂管轄，將堅決維護中國企業和個人的合法權益。

美國家安全顧問沙利文2022年3月14日與中國中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪在意大利羅馬會晤。這是俄烏2月24日開戰以來，中美最高層級官員的會晤。圖為兩人會面地點——卡瓦里列希爾頓酒店（Cavalieri Hilton hotel）。（AP）

俄：能獨力完成目標

俄羅斯14日否認該國曾向別國尋求軍事援助。俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dimitry Peskov）14日向記者稱，俄羅斯能獨力完成在烏克蘭的軍事目標，未曾向其他國家尋求幫助。

佩斯科夫說：「這不是華盛頓說的，是報紙寫的。現在報紙寫的內容很多，不應將其作為一手消息。俄羅斯能夠獨立推進在烏行動，正如我們之前所說，行動正在按計劃進行，並將如期全面完成。」