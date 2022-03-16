烏克蘭局勢｜傳俄烏雙方都認為談判有進展

烏克蘭總統辦公室主任顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）3月15日表示，俄烏兩國已恢復談判，雙方都認為談判有進展。



波多利亞克15日在Twitter上指，雙方談及一般法規事項，停火，以及從烏克蘭領土撤軍等議題。

Negotiations are ongoing. Consultations on the main negotiation platform renewed. General regulation matters, ceasefire, withdrawal of troops from the territory of the country… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 15, 2022

央視16日稱，烏克蘭總統辦公室副主任指，俄烏談判現在更富有建設性，雙方正討論未來簽署的協議。

俄羅斯總統顧問梅金斯基（Vladimir Medinsky）14日指，俄烏談判現時每天都以視像形式舉行，這種形式可節省時間，而且效率更高。

俄羅斯駐聯合國大使涅邊賈（Vassily Nebenzia）對記者說，俄羅斯準備支持一項人道主義決議草案，並將向聯合國安全理事會提交決議草案。