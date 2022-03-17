烏克蘭局勢｜美俄國安高官通話　為兩國在俄烏衝突後首次高層接觸

俄烏衝突爆發以來美俄進行首次高層接觸，美俄國安高官沙利文（Jake Sullivan）與帕特魯舍夫（Nikolay Patrushev）進行通話，雙方相互指責對方為俄烏戰爭負責。



3月16日，美國總統國家安全顧問沙利文與俄羅斯聯邦安全會議秘書帕特魯舍夫進行通話。這是俄烏衝突爆發以來，美俄進行的首次高層接觸。

根據白宮官網發布的聲明，沙利文在通話中重申，美國堅決明確反對俄羅斯「毫無來由和不正當的入侵烏克蘭」。

沙利文強調，美國誓言繼續讓俄羅斯付出代價，支持捍衛烏克蘭的主權和領土完整，加強北約（NATO）的東翼，並繼續與美國的盟國和夥伴國進行全面協調。

沙利文告訴帕特魯舍夫，如果俄羅斯認真對待外交，那麼莫斯科應該停止攻擊烏克蘭城鎮。 他還警告帕特魯舍夫，「俄羅斯在烏克蘭使用化學或生物武器」所可能導致的後果和影響。

據俄羅斯衛星通訊社報道，俄羅斯聯邦安全會議新聞處通報，此次交談是在美方的倡議下進行，雙方特別關注了烏克蘭局勢。

俄方通報稱，帕特魯舍夫在與沙利文的電話交談中表示，華盛頓需要停止對烏克蘭「新納粹分子」的支持。

通報稱，「俄羅斯安全會議秘書表示，華盛頓需要停止對烏克蘭新納粹分子和恐怖分子的支持，停止協助將外國僱傭軍轉送到衝突地區，以及拒絕繼續向基輔政權提供武器。這些步驟只會導致（俄烏）衝突的進一步升級。」