美國13歲少年開車失控撞輕型貨車9死　大學高球隊幾乎全體罹難

美國發生一宗令不少網民為之憤怒的車禍。德州（Texas）安德魯斯縣（Andrews County）敖德薩（Odessa）一名13歲少年駕駛一輛農夫車（Pickup truck）發生意外，導致他與同車乘客在內9人死亡。



死者生前所在的德州規定，年滿14歲者可在課室接受駕駛者教育，但來到16歲方能申請學習駕駛執照。

少年開車時，正在安德魯斯縣一條小路上行駛，並準備開上公路，但突然失控越線，撞上載一輛輕型貨車。兩車相撞後立即起火焚燒。輕型貨車貨車上7人死亡。

NTSB稱駕車的13歲少年，以及同車38歲男子西門斯（Henrich Siemens），兩人都死於這場車禍。

被撞的輕型貨車上，有西南大學（University of the Southwest）的高爾夫球隊員，團隊幾乎全員罹難。死者包括球隊教練詹姆斯（Tyler James）以及6名隊員，還有2名已送院的隊員情況嚴重。

美國國家運輸安全委員會（NTSB）副主席蘭茲伯格（Bruce Landsberg）證實，肇事車輛的左前輪是後備車胎，卻突然失靈，導致它向左疾駛，「這很明顯是兩重型車輛之間的高速正面碰撞。」他稱兩車相撞時可能都接近時速限制，即時速120公里。