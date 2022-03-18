伊核談判受阻後料再步入正軌　伊朗釋放英籍囚犯被視為積極訊號

恢復伊核協議的談判因在俄羅斯提出新要求而受阻，如今再現曙光。美國務院3月16日表示，有可能儘快與伊朗達成協議，重啟伊核協議。在這一消息傳出的同時，兩名在伊朗被拘留多年的英國籍伊朗人被釋放，這也被視為伊朗釋放出的積極訊號。



美國務院發言人普賴斯表示，「我們接近達成一項可能的協議，但還沒有達成。我們確實認為，剩下的爭議是可以彌合的。」伊朗此前稱，在伊核問題談判中，伊朗與美國之間只剩最後兩個問題有待解決。

此外，伊朗於3月16日釋放了兩名英籍伊朗人——娜扎寧・扎加哈里-拉特克利夫和阿努什・阿蘇里，這被視為與西方外交解凍的另一個跡象。

娜扎寧是一名英國籍女記者，持有英國、伊朗雙重國籍，2016年因被指控「涉嫌密謀推翻伊朗政權」而被判處監禁。阿努什是一名退休土木工程師，他於2017年在伊朗探親時被捕，後來被伊朗法院指控「為以色列摩薩德從事間諜活動」而被判處監禁。

據英國廣播公司（BBC）17日報道，作為某種交換，英國在積極要求釋放兩名英國公民的同時也還清了上世紀70年代欠伊朗的4億英鎊債務。上世紀70年代，當時的伊朗沙阿（國王）巴列維動用巨額資金購買軍事裝備，並向英國訂購數千輛坦克和車輛維修服務。由於當時伊朗獲得大量石油收入，伊朗用現金支付定金。

然而，1979年，伊朗爆發伊斯蘭革命，巴列維王朝被推翻。新政府不想要這些訂購的坦克，於是就取消這項訂單。後來，伊朗當局起訴英國，要求歸還這筆訂金，但英國方面強調，伊朗當時簽署的是一項具有法律約束力的商業合同。數十年來，英國沒有交付坦克，也未退還這筆錢。

英國外交大臣卓慧思表示，英國已還清了債務。她向議會議員表示，在與伊朗方面進行「高度複雜」的談判後，英國政府找到了支付債務相關款項的方法，並且支付這筆款項的過程符合現有的制裁、全球反恐融資規則和反洗錢法規。