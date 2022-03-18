顧問公司：俄羅斯3月原油出口增加　更多油輪開往中國和印度

追蹤石油生產情況的顧問公司PetroLogistics的數據顯示，3月份俄羅斯海上原油出口較上月有所增加，不過在西方對俄羅斯實施制裁後，也有一些貨物沒有目的地，更多的俄羅斯石油似乎流向了中國和印度。



根據Petro Logistics的數據，3月份俄羅斯海上原油出口量較2月份每日增加35萬桶，平均每日達到近300萬桶，而成品油出貨量在3月份每日超過200萬桶。

俄羅斯入侵烏克蘭導致西方國家採取了一長串的制裁措施，並促使一些客户停止購買俄羅斯的石油，引發了對全球供應的擔憂。

總部位於日內瓦的Petro Logistics以監測石油輸出國組織（OPEC）成員國的石油產量而聞名，但幾十年來也一直在跟蹤俄羅斯和前蘇聯國家的供應。

分析人士警告說，美國禁止進口俄羅斯石油和天然氣可能會使更多的貨物在海上漂泊，沒有買家。

Petro Logistics首席執行長Daniel Gerber說，公司看到了沒有目的地的貨物。

然而，更多的俄羅斯石油似乎流向了中國和印度。

「我們看到有更多一些的石油運往中國，」Gerber說，「印度自去年11月以來首次進口烏拉爾原油(Urals)，3月份迄今為止的平均進口量超過25萬桶/日。令人驚訝的是，我們仍然看到產品運往美國。」

他說，該公司還發現了一些貨物換主的跡象－有一艘油輪的買家從西方石油巨頭換成了中國公司。

雖然原油出口上升，但該公司發現，3月份部分油品出口大幅下降。

該公司表示，3月份俄羅斯燃料油和真空天然氣（VGO）出口較2月份下降了40%，儘管這在一定程度上是由於上周黑海的惡劣天氣。該公司表示，汽油和其他成品油沒有受到這麼大影響。

Petro Logistics引用的數據僅涉及俄羅斯石油，不包括哈薩克斯坦和阿塞拜疆等非俄羅斯原油。