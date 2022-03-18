俄羅斯暫時避免24年來首次違約　傳債權人已收到美元利息

兩位市場消息人士3月17日表示，一些債權人已經收到了本周到期的俄羅斯債券票息的美元付款，這意味着俄羅斯目前可能已經避免了一個世紀以來的首次外部債券違約。

俄羅斯財政部早些時候表示，他已經提供資金以支付兩筆美元主權債券的1.17億美元票息付款。

這些付款於3月16日到期，但有30天的寬限期，被視為西方制裁阻礙俄羅斯金融交易後對莫斯科是否會履行其國際債務義務的第一個考驗。

一個人說：「票息已經支付了，出乎我的意料，而且是美元付款」。另一個人說，作為債券持有人的一個客户已經收到款項。

其他一些債權人說，他們還沒有收到資金，但樂觀認為能夠收到，並指出他們最近幾天收到了一系列俄羅斯國營和民營公司的硬通貨債券付款。

早些時候，另一位消息人士告訴路透，俄羅斯的代理銀行摩根大通（JP Morgan）已經處理了俄政府匯來的現金，並將其存入支付機構花旗集團（Citibank）的賬户。該消息人士說，這些錢將被檢查，然後分發給各個債券持有人。

花旗集團不予置評。

這是自俄羅斯因入侵烏克蘭受到制裁並採取針鋒相對的制裁措施以來，首次出現外債到期的情況，而債券持有人此前曾擔心這筆交易會受挫。

俄羅斯曾計劃，如果美元付款沒有到達外部債券持有人手中，將以盧布支付等額的利息，信用評級機構惠譽表示，如果在30天的寬限期內沒有糾正這種做法，將構成主權違約。

華盛頓在2月底對俄羅斯央行實施了嚴厲的制裁，阻止美國人參與涉及該央行的任何交易。