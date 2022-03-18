習近平與南非總統通話　雙方在烏克蘭問題上立場相近

中國國家主席習近平3月18日下午同南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）通電話。兩人討論到兩國貿易、烏克蘭局勢等議題，中國央視新聞指，雙方一致認為，中南雙方在烏克蘭問題上立場非常相近，主權國家有權獨立自主決定自身立場。



報道指，兩人支持俄烏雙方保持和談勢頭，通過對話談判解決爭端，兩國領導人表示願就此加強溝通協調。

在其他議題上，習近平指出，中國與南非要繼續在涉及彼此核心利益和重大關切問題上堅定相互支持，加緊落實中非合作論壇「九項工程」，落實好《中南十年合作戰略規劃》，推動兩國各領域合作不斷取得新成果。

他稱中方歡迎更多南非優質產品對華出口，支持雙方拓展新能源、電子商務等新興領域合作，鼓勵中國企業赴南非開展投資合作，助力南非實現「新投資倡議」發展目標，中方願同南非探討疫苗生產合作，支持南非和非洲國家抗擊疫情。

習近平指，中國作為今年金磚主席國，願同南非一道推動金磚合作機制保持發展勢頭，構建更加全面、緊密、務實、包容的高質量夥伴關係，實現成員國自身發展，推動全球發展更加強勁、綠色、健康，中方願同各方堅持真正的多邊主義，維護國際公平正義，維護新興市場國家和發展中國家正當權益和共同利益，為推動世界經濟穩定復蘇作出積極貢獻，推動構建人類命運共同體。

拉馬福薩表示，南非堅定奉行一個中國政策，堅定支持中方在涉藏等重大問題上的立場，值此全球艱難時刻，南非希望同中國密切聯繫，鞏固友誼，延續兩國相互支持、相互幫助的優良傳統，加強南中各領域務實合作和非中全面戰略合作，南非支持中方作為今年金磚主席國開展工作，期待今年金磚國家領導人會晤取得成功。