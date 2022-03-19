英國防相華禮仕遇陷阱　與假烏克蘭總理視像通話10分鐘

英國國防大臣華禮仕（Ben Wallace）3月17日遇上陷阱，與一名假冒烏克蘭總理的男子視像通話約10分鐘。華禮仕其後下令調查此事，並把矛頭指向俄羅斯。



華禮仕17日主動在Twitter講述此事，他稱：「今天一個假冒烏克蘭總理的人試圖與我對話。他提出幾個具誤導成份的問題，我愈來愈覺得可疑掛斷了電話。」

他把矛頭指向俄國，他稱「俄羅斯再多假資訊、扭曲事實和骯髒的把戲，都無法轉移（人們）對俄羅斯侵犯人權及非法入侵烏克蘭（的關注）。（這真是）一次垂死的掙扎。」

圖為英國國防大臣華禮仕3月17日發布的推文。（Twitter@BWallaceMP）

▼烏克蘭總理「真身」什梅加爾稱，華禮仕下次可叫對方講暗號▼

Next time, Mr. Minister @BWallaceMP, ask to say the word "palianytsia” before you will start the conversation. Despite all attempts of Russian disinformation, the world can see that the truth is behind #Ukraine. https://t.co/gTjJ1Yz5Q5 — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) March 17, 2022

政府收到一封來自烏克蘭大使館職員的電子郵件，並把它轉給國防部後，促成這通電話。英國天空新聞引述國防部消息稱，華禮仕與這名男子視像通話約10分鐘，當時對方身後還放了一面烏克蘭國旗。

內政部長彭黛玲（Priti Patel）其後轉載華禮仕的推文並附文道，她在本週較早前也發生過類似事件。

This also happened to me earlier this week. Pathetic attempt at such difficult times to divide us. We stand with Ukraine. https://t.co/Lv5s2WtzyE — Priti Patel (@pritipatel) March 17, 2022

英國首相約翰遜（Boris Johnson）2018年擔任外交大臣期間曾遭俄羅斯兩名整蠱專家惡搞，和一個自稱是亞美尼亞總理的人通電話，大談國際關係和低俗文學。