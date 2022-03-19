全球5G智能手機銷量1月首次超過4G

據國外媒體報道，自2019年4月份韓國三大電信運營商推出5G商用服務以來，全球5G商用已有近3年的時間，越來越多的國家加入了5G商用行列，5G商用網絡的覆蓋範圍也大幅擴大，手機廠商也推出了更多的5G智能手機，機型更多，價格範圍也更廣。

隨着大量的消費者轉向5G，5G智能手機的銷量也在逐步提升，朝着取代4G進而佔據主導地位邁進。

而研究機構的數據表明，在今年1月份全球所銷售的智能手機，5G智能手機佔到了51%，首次超過4G。

從研究機構的報告來看，5G智能手機在今年1月份的銷量超過4G手機，主要是得益於中國、北美和西歐這三大市場。在中國市場，1月份5G手機在當月所銷售手機中的佔比超過了80%，這主要是得益於電信運營商大力推動5G，加之智能手機廠商推出了更有價格競爭力的5G手機。

在北美市場上，5G智能手機在1月份手機銷量中所佔的比例，達到了73%，西歐市場則達到了76%。這兩大市場主要是得益於蘋果推出的5G智能手機，蘋果在這兩大5G智能手機市場也佔據了主導地位。

而研究機構在報告中還表示，亞太、中東和拉美市場，將是下一階段智能手機廠商的重點關注對象，他們將着力提升5G手機在這三大市場的滲透率，價格低於150美元的手機，在這三大市場更受歡迎。